Betty White honorée par sa meilleure amie à l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’icône de la télévision : “Betty nous a appris tellement de choses”

Betty White était connue dans le monde entier pour son timing comique impeccable et pour son bon cœur envers les gens et les animaux.

À l’occasion du premier anniversaire de sa mort, la plus proche confidente de White, Patty Sullivan, a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’elle rendait hommage à sa meilleure amie en profitant de l’un de leurs passe-temps préférés : inaugurer une nouvelle année sur la plage.

“Au coucher du soleil le soir du Nouvel An, nous nous souviendrons de Betty en trouvant un endroit calme sur l’océan qui rappelle les 20 ans du Nouvel An que nous avons passés chez elle à Carmel, partageant amour et rires”, a déclaré Sullivan.

La star des “Golden Girls” est décédée le 31 décembre 2021. Elle avait 99 ans.

“Ces promenades sur la plage me manqueront à jamais, ramasser du verre de mer et profiter de toute la beauté que nos sens pourraient partager”, a déclaré Sullivan.

Sullivan, la fille “de substitution” de White, a rappelé de bons souvenirs de son amie de 53 ans. Ils se sont rencontrés à la fin des années 60 à Cape Cod alors que le mari de Sullivan, Tom, commençait sa carrière musicale et se produisait dans un restaurant local. Betty et son mari, Allen Ludden, “sont immédiatement tombés amoureux” des émissions de Tom.

“Betty nous a appris tant de choses, mais sa plus grande perle était les leçons que nous avons apprises en la regardant accepter les changements inévitables qui font partie de toutes nos vies”, a-t-elle déclaré.

Au cours de ses dernières années de vie, Sullivan a commencé à raconter ses souvenirs et son amitié de plusieurs décennies avec White et a publié son nouveau livre, “Betty White’s Pearls of Wisdom: Life Lessons from a Beloved American Treasure”.

Sullivan espère que les lecteurs apprendront à quel point White se souciait du monde, de tous ses habitants et de la santé de la planète en général.

Elle a expliqué que White “ne s’est jamais impliquée dans la politique, mais son amour pour cette planète et son respect pour elle étaient si larges et si profonds en elle”, citant le moment où un White joyeux a pu voir “un bébé loutre de mer perdu” être ” présentée à une mère porteuse” à l’aquarium de Monterey.

“Elle pouvait voir les loutres de sa fenêtre devant [her] maison, et de voir la perte de population au fil du temps, cela l’a vraiment dérangée », a expliqué Sullivan. « Alors, quand elle a mis de l’argent, des efforts, du temps et de l’inquiétude pour sauver la loutre de mer, c’était énorme. Et j’ai eu ce moment avec elle – pour voir sur son visage, ‘Oh, mon Dieu, regarde ce que j’ai pu aider les autres à réaliser.’

“Je pense que c’est une vue d’ensemble. Nous la voyons toujours faire la promotion, prendre soin de vos animaux, leur parler, ils vous parleront en quelque sorte. Mais pour réaliser l’énorme quantité de travail qu’elle faisait… c’était sa première l’amour, soit dit en passant. Le show business lui a donné le privilège de soutenir et [fund it].”

White “adorait jouer dès le départ” et avait l’impression que “chaque rôle pour lequel elle était montée avait un sens pour elle”.

Bien sûr, “ filles à papa ” a résisté à l’épreuve du temps, quelque chose que Sullivan a dit que White avait toujours su qu’il arriverait.

“Lorsque ces rediffusions ont lieu tous les soirs de la semaine, j’ai des petits-enfants de mes amis qui disent : ‘J’aime Betty White, je veux qu’elle soit ma grand-mère.’ Et ce spectacle est intemporel”, a-t-elle déclaré.

“Tu penses à les autres trucs qu’elle a fait , les moments délicieux avec les émissions de David E. Kelley et … sa merveilleuse publicité Snickers quand elle tombe dans la boue, et elle a quelques mots à dire. Je veux dire, elle était incroyable. Elle en a aimé chaque minute.”

L’actrice primée est décédée “paisiblement dans son sommeil” dans sa maison de Brentwood, a confirmé son représentant à l’époque. La cause immédiate du décès de White a été répertoriée comme un «accident vasculaire cérébral» sur son certificat de décès, le terme médical désignant un accident vasculaire cérébral.

“Elle a été une lumière pour les derniers moments de sa vie publique”, a déclaré Sullivan. “Je savais ce qu’elle ressentait physiquement. Je savais qu’elle avait du mal à se déplacer physiquement. Et, comme je le dis dans le livre, elle n’a jamais autorisé un fauteuil roulant. Elle ne s’est jamais assise dedans.

“Elle avait une marchette vers la fin, mais elle avait toujours un beau jeune homme pour l’escorter partout.”

Un jour avant sa mort, White a partagé une déclaration avec Fox News Digital via son publiciste sur le secret de son bonheur durable.

“J’ai toujours été un optimiste arrogant”, a déclaré White. “Je l’ai eu de ma mère. Je vais m’en tenir à ça.”

