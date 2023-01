Betty Sturm, actrice de “La plus grande pécheresse du monde”, est décédée à 89 ans

Betty Sturm, une actrice qui est apparue dans le film “Le plus grand pécheur du monde”, écrit par Frank Zappa, est décédée. Elle avait 89 ans.

Son fils, William Winckler, a déclaré lundi à Fox News Digital que la matriarche est décédée dimanche de la maladie d’Alzheimer.

“Elle est décédée la nuit dernière, dans le confort de sa maison du New Jersey, entourée de sa famille”, a déclaré Winckler.

Sturm a joué un amant / disciple de Clarence Hilliard, un vendeur d’assurance qui se transforme en Dieu dictatorial Hilliard. L’acteur Timothy Carey, qui a joué le rôle de Hilliard, a également écrit, réalisé et produit le classique culte de 1962. Le film, qui a rarement été vu dans les salles, est surtout connu pour sa bande-son dirigée par Zappa.

Dans un documentaire de 2012 intitulé “Making Sinner”, Sturm a été interviewé par le fils de Carey, Romeo Carey. Sturm a décrit qu’elle aimait le patriarche, mais en raison du calendrier de tournage prolongé d’un an, en plus d’un différend financier, elle n’est pas revenue pour terminer une scène finale. Un extra non parlant est intervenu pour qu’elle joue du saxophone pour un numéro musical.

Sturm, qui a grandi en Espagne et en Allemagne, est arrivé à Hollywood à la fin des années 1950. Elle a vécu au Hollywood Studio Club, un dortoir privé pour jeunes actrices créé par la légende de l’écran Mary Pickford. Pendant son séjour là-bas, Sturm s’est liée d’amitié avec Jo Anne Worley de “Laugh-In”, ainsi qu’avec Pat Priest de “The Munsters” et Kim Novak.

Selon Sturm, elle a eu un double rendez-vous avec Elvis Presley. Les couples sont allés voir le film “Psycho” d’Alfred Hitchcock de 1960 dans un ciné-parc. Elle a affirmé qu’ils étaient tous partis pendant la célèbre scène de meurtre sous la douche parce que le chanteur “ne pouvait pas supporter la vue du sang à l’écran”. Elle se souvenait du “roi du rock ‘n’ roll” comme “d’un gentleman merveilleux et parfait”.

En 1962, Sturm a dit “oui” à l’ancien enfant star devenu avocat du divertissement, Robert Winckler. Il a déjà joué dans les comédies “Little Rascals/Our Gang” de 1936 à 1938.

Au début des années 70, Sturm est resté occupé dans le show business en vendant des perruques et des postiches personnalisés pour les personnages du parc à Disneyland, ainsi que des acteurs et actrices apparaissant dans des films aux studios Disney. Elle a ensuite fourni des perruques à certains des pirates animatroniques du manège “Les Pirates des Caraïbes” et a vendu des postiches personnalisés à des stars telles que Dusty Springfield et Sally Field.

Puis, dans les années 90, Sturm s’est lancé dans une nouvelle carrière. Elle a dirigé la Elizabeth Sturm Talent Agency, où elle a réservé des acteurs pour diverses publicités, films et émissions de télévision, dont “Married with Children”. L’agence a fonctionné pendant plusieurs années jusqu’à la retraite de Sturm.

Sturm et Winckler étaient ensemble jusqu’à sa mort en 1989. Elle ne s’est jamais remariée. Outre son fils, producteur, réalisateur et romancier, elle laisse dans le deuil sa fille Patricia Tousignant, son gendre Jim Tousignant et ses petits-enfants Michelle et Robert Tousignant.