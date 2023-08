Betty meurt et d’autres destins révélés – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : La CW

Riverdale a eu des épisodes vraiment fous au fil des ans, mais la finale de la série restera l’une des meilleures de la série. L’épisode final commence 67 ans plus tard avec une Betty âgée, qui a maintenant 86 ans. Elle se repose chez sa petite-fille et se souvient après avoir lu la nécrologie de Jughead.

Elle raconte à sa petite-fille, Alice, qu’elle a vécu des « aventures merveilleuses » avec ses amis. Elle est désormais la dernière en vie. Elle veut retourner à Riverdale une dernière fois avant de mourir.

Dans la nuit, le fantôme de Jughead apparaît. Il est arrivé pour réaliser son souhait. Il peut la ramener à l’époque où ils vivaient vraiment. Betty veut revenir sur un jour qui lui a manqué, le jour où tout le monde a reçu son annuaire. Elle avait les oreillons et a manqué l’école ce jour-là.

Betty revient dans le passé

Dans le passé, Archie (KJ Apa) parle enfin à sa mère (Molly Ringwald) sur le fait de quitter la ville pour aller construire des autoroutes. Il dit que ce n’est que pour 3 mois, mais sa mère sait que ce ne sera pas le cas. Elle lui donne sa bénédiction pour qu’il parte à la découverte du monde et de lui-même. Après le départ d’Archie, Mme Andrews achète son magasin de vêtements et vit heureuse pour toujours avec une femme nommée Brooke.

Betty (Lili Reinhart) est immédiatement émue de revoir sa mère et sa sœur. Jughead (Cole Sprouse) explique qu’Alice (Mädchen Amick) est devenue une héroïne en tant qu’hôtesse de l’air lorsqu’elle a pris le contrôle d’un avion et l’a fait atterrir en toute sécurité. L’un des passagers l’emmène dîner après ses actions héroïques, et ils se marient plus tard. Polly (Tiera Skovbye) donne naissance à ses jumeaux, Juniper et Dagwood.

Betty arrive à Riverdale High pour le dernier jour de lycée. Elle croise la route de Fangs (Drew Ray Tanner), qui a hâte de partir en tournée. Jughead révèle à Betty que Fangs meurt 4 semaines plus tard dans un accident de bus. Il est le premier membre de l’équipage de Riverdale à décéder. Heureusement, Midge (Emilija Baranac) et leur fille sont prises en charge pour le reste de leur vie grâce à son single à succès.

Quant à Kévin (Casey Cott) et Argile (Karl Walcott), ils sont devenus colocataires à Harlem. Clay fréquente Columbia, tandis que Kevin va à NYU. Clay devient professeur titulaire à Columbia, tandis que Kevin crée une compagnie de théâtre Off-Broadway. Kevin meurt dans son sommeil à 82 ans et Clay décède quelques semaines plus tard.

Betty rencontre Reggie (Charles Melton) dans la salle de sport et avoue tout sur son quad secret avec Archie, Veronica (Camila Mendes), et Jughead. Reggie est tellement en colère qu’il n’a pas été invité à faire partie de ce carré d’amour. En ce qui concerne l’avenir de Reggie, il finit par être repêché par les Lakers et devient plus tard entraîneur à Riverdale High.

Qu’arrive-t-il à Veronica et Archie ?

Au Babylonium, Veronica révèle à Betty qu’elle retourne à Los Angeles. Elle veut produire des films et diriger un studio un jour. Même si Veronica lui manquera, Betty estime que cette décision est « la plus juste » pour Veronica. Veronica dit à Betty : « Peu importe à quelle distance nous sommes, nous serons toujours dans la vie de l’autre. Je promets. »

Veronica débute comme assistante aux Silver Shield Studios. En quelques années, elle dirige les lieux. Au cours de sa carrière, elle a remporté 2 Oscars et a produit certains des films les plus emblématiques. Après sa mort, Veronica est enterrée au cimetière Hollywood Forever. Betty pleure en se souvenant d’avoir visité la tombe de Veronica. Elle aurait souhaité mieux s’entendre avec Veronica et tout le monde après le lycée.

Toni (Vanessa Morgane) et Cheryl (Madeleine Petsch) obtiennent leur fin heureuse. Cheryl a une incroyable carrière de peintre. Elle déménage dans l’ouest avec Toni. Ils se retrouvent à Oakland Hills et deviennent artistes et activistes. Ils ont un fils nommé Dale, du nom de Riverdale. Dale est joué par le vrai fils de Vanessa.

Julien (Nicolas Barasch) décède alors qu’il sert au Vietnam. Frank Andrews (Ryan Robbins) et Tom Keller (Martin Cummins) sont assassinés par un arnaqueur nommé… Chic !

Archie et Jughead ne prennent pas bien les nouvelles de Veronica à Los Angeles. Betty veut qu’ils voient le bon côté des choses. Ce soir, il s’agit d’apprécier leurs expériences. « Te rencontrer était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Des chagrins et tout, dit Betty à eux trois.

En arrivant à Thornhill, Betty ne veut pas entrer. Elle sait que c’est la dernière fois qu’ils sont tous ensemble. Elle pense que vivre ce moment sera trop douloureux. Elle ne veut pas lui dire au revoir. Jughead lui explique que c’est la vie. Vous dites bonjour, marchez aux côtés des gens et vous devez éventuellement leur dire au revoir. «C’est l’arc d’une vie», dit-il.

Archie récite un poème qu’il a écrit en l’honneur de ses amis. Le poème présente tous les retours en arrière, y compris la phrase « des hauts et des bas épiques du football au lycée ». Les paroles d’Archie sont également censées être un adieu aux acteurs. Ils ont grandi ensemble au cours des 6 dernières années.

Betty se prépare à dire au revoir à Archie. Il ne pense pas que ce soit un au revoir. Il pense qu’ils pourraient finir ensemble pour autant qu’ils sachent. Il a toujours pensé qu’ils étaient censés être, le garçon et la fille d’à côté. Cependant, Betty sait que l’avenir raconte une autre histoire.

Betty explique à Archie qu’il déménage en Californie et rencontre une gentille fille. Elle dit qu’il deviendra ouvrier du bâtiment professionnel et écrivain amateur. Conformément à sa demande, Archie est enterré à Riverdale à côté de son père.

Le destin de Betty et Jughead révélé

Jughead attend Betty dehors. Il y a une dernière personne à laquelle elle souhaite rendre visite avant de quitter Riverdale. Elle dépose des fleurs sur la tombe de Pop Tate. Elle demande à Jughead ce qui arrive aux gens lorsqu’ils meurent. À mesure qu’elle se rapproche de la mort, elle pense à l’au-delà.

Elle évoque la lecture de sa nécrologie dans le journal. Jughead finit par fonder La maison de fous de Jughead magazine, qui devient une institution. Jughead dit à Betty qu’elle laisse derrière elle tout un héritage après son auto-édition Le mystique adolescent et la démarrer Le journal de Betty colonne de conseils.

Betty se souvient d’avoir déménagé à New York et d’avoir commencé Elle dit revue. Le magazine est devenu une « source incontournable pour les causes féministes et progressistes ». Jughead demande à Betty si elle regrette de ne pas s’être mariée. « Aucun. Mais je suis tellement heureuse d’avoir adopté ma fille Carla », dit-elle. «C’est mon véritable héritage. Ma famille. »

Betty souhaite pouvoir rester à Riverdale pour toujours. Elle sait que ce n’est pas possible. Il est temps pour elle de retourner dans le monde réel. Elle est prête à affronter tout ce qui va suivre.

Riverdale Fin expliquée

Lorsqu’elle revient dans le monde réel, Alice la ramène à Riverdale. Elle dit au revoir à tout ce qu’elle aime. « Au revoir, Riverdale. C’était merveilleux de grandir ici », dit Betty, une personne âgée.

Lorsqu’ils arrivent chez Pop Tate, Betty est décédée. Quand la portière de la voiture s’ouvre, elle redevient jeune. Elle entre chez Pop Tate et tout le monde est là. Ils l’attendaient tous. Elle revoit toutes ses amies, si jeunes et belles. Elle s’assoit dans sa cabine à côté de Veronica. Archie a un shake à la fraise qui l’attend.

La narration de Jughead touche à sa fin. C’est là que nous quittons Betty, Archie, Veronica, Jughead et les autres. C’est là qu’ils sont censés être pour le reste du temps. « Donc, si vous voyez cette enseigne au néon une nuit de solitude à la fin de ce long voyage, le voyage que chacun d’entre nous fait, arrêtez-vous », dit Jughead. «Entrez. Asseyez-vous. Et sachez que vous serez toujours entre amis et que Riverdale sera toujours votre maison. En attendant, passez une bonne nuit. Et avec cela, Riverdale l’histoire est terminée. Le dernier chapitre est terminé.