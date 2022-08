Betty Lynn, Thelma Lou dans “The Andy Griffith Show”, était une fière patriote qui a soutenu les troupes avant la célébrité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant que Betty Lynn ne devienne Thelma Lou, elle était une fière patriote qui divertissait nos troupes.

L’actrice, qui était surtout connue pour avoir joué la chérie de Barney Fife dans “The Andy Griffith Show”, est décédée en octobre 2021 à l’âge de 95 ans. Elle travaillait sur une autobiographie avant sa mort, qui a été publiée à titre posthume lundi. Le livre, intitulé “Devenir Thelma Lou – Mon voyage à Hollywood, Mayberry et au-delà », a été co-écrit par des amis Jim Clark et Tim McAbee.

McAbee a déclaré à Fox News Digital que l’une des réalisations les plus fières de Lynn au cours de sa carrière de plusieurs décennies était celle d’interprète dans le cadre des USO Camp Shows. Elle a commencé en 1944 et a emmené ses talents à l’étranger, se produisant dans l’USO pour les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était “pensée être la seule femme américaine à avoir parcouru la dangereuse route de Birmanie pendant la guerre”, selon un communiqué du Andy Griffith Museum de Mount Airy, en Caroline du Nord.

“J’étais impressionné d’entendre ses histoires”, a déclaré McAbee. “C’était une jeune femme tout droit sortie du lycée qui s’est mise dans des situations très difficiles. Elle a choisi de voyager et de jouer pour les soldats et de leur rendre visite dans les hôpitaux. Tout ce qu’elle voulait, c’était essayer de leur remonter le moral. si elle se trouvait sur des terrains difficiles ou si les températures dépassaient les degrés 100. Elle était très fière [patriot] et voulait servir de toutes les manières possibles. Et elle en était aussi fière que tout ce qu’elle a fait à Hollywood, sinon plus.”

Dans ses mémoires, Lynn a rappelé comment, à 18 ans, elle avait tenté de se produire pour les USO Camp Shows, mais avait eu besoin de la permission de sa mère pour se joindre. Alors que la matriarche se méfiait du départ de sa jeune fille à l’étranger, Lynn lui a rappelé que “si j’étais un garçon, ils me feraient partir”.

“J’étais très patriote, comme la plupart des gens à cette époque, et je voulais faire quelque chose pour l’effort de guerre”, a écrit Lynn. “J’ai convaincu maman que c’était ce que je voulais faire. Même si maman avait très peur pour moi… elle a signé les papiers me permettant de rejoindre l’USO.”

Les conditions de Lynn étaient loin d’être glamour. Lynn a rappelé comment à Casablanca, au Maroc, elle “partageait une chambre miteuse” avec un violoniste où elle dormait sur “un matelas en lambeaux sur le sol” qui était “rempli de paille et sentait l’urine”. Pourtant, Lynn a déclaré qu’elle était déterminée à rencontrer les soldats qui défendaient son pays. Elle a ensuite fait escale au Caire, à Téhéran et à Karachi, entre autres.

À un moment donné, elle a voyagé sur des ponts en bambou et en corde à la suite d’une “averse semblable à la mousson”. Elle a même décrit comment un capitaine de marine lui avait donné “un pistolet automatique .32 en acier bleu et un étui d’épaule” – juste au cas où. Les repas se composaient de pain, souvent infesté d’insectes, ainsi que d’oranges, de bananes et de café.

“A ce stade de notre tournée, nous ne visitions pas seulement les hôpitaux”, a expliqué Lynn. “Partout où il y avait même quelques militaires, on nous envoyait en visite. En partie parce que tout était si imprévisible d’un jour à l’autre, notre itinéraire n’était pas très organisé. Il s’agissait de se produire là où on avait besoin de nous ou partout où nous c’était à ce moment-là.”

“J’ai nagé dans la rivière Salween”, a-t-elle partagé plus tard. “En fait, je n’y ai pas vraiment nagé, car je ne sais pas nager, mais je me suis baigné dans la rivière en portant mes vêtements. Si je devais aller aux toilettes, quelqu’un devrait vérifier les latrines, puis m’a laissé entrer et montait la garde pour assurer mon intimité. Pour me donner une douche, les hommes m’ont versé des seaux d’eau, mais j’étais habillé.

McAbee a déclaré qu’il était important pour Lynn de se souvenir des soldats avec lesquels elle s’était liée d’amitié lors de ses voyages en Asie.

“Elle m’a expliqué qu’elle était toujours patriote”, a-t-il déclaré. “Elle aimait son pays. Elle voulait faire sa part. Et elle a choisi d’y aller. Même vers la fin de sa vie, elle devenait émotive rien qu’en parlant de ces visites à l’hôpital. Elle décrirait comment elle rencontrerait un soldat dans un hôpital. , mais le lendemain, quand elle est revenue, ce soldat n’était plus là. Il était décédé. Cela la rendait toujours incroyablement triste.

La vie de Lynn prendrait plus tard une tournure complètement différente. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a déménagé à New York et a commencé à jouer. Son premier rôle crédité était “Sitting Pretty” de 1948. Elle s’est également liée d’amitié avec des stars telles que Bette Davis et Maureen O’Hara, car elle est apparue dans de nombreux films pendant l’âge d’or d’Hollywood.

“Cinq studios différents lui ont demandé de faire des tests de dépistage pour eux”, a déclaré McAbee. “Elle a fini par aller avec Fox. Pourtant, elle avait l’impression qu’elle ne correspondait pas au moule typique d’une starlette hollywoodienne. Elle était rousse avec des taches de rousseur. Elle était beaucoup plus la fille d’à côté, quelque chose qu’elle a embrassé. Je ne pense pas qu’elle se soit sentie obligée de devenir une sirène blonde à l’écran. Elle savait qui elle était et elle en était propriétaire.

Un appel au casting d’un agent mènerait à un rôle qui changerait à jamais sa vie. Selon McAbee, Lynn s’est immédiatement liée à Andy Griffin et Don Knotts, ses co-stars dans “The Andy Griffith Show”. La sitcom, sur la vie à Mayberry, en Caroline du Nord, a été diffusée de 1960 à 1968.

“Elle les aimait beaucoup tous les deux, et cela s’est transformé en amitiés pour la vie”, a-t-il déclaré. “Elle avait surtout une amitié étroite avec Don Knotts. Ils se rencontraient régulièrement et allaient dîner. Betty est également devenue très proche de la femme de Don. Plus tard dans la vie, ils ont même vécu près l’un de l’autre. Alors Don et [his wife] Frances passerait prendre Betty. Ce serait eux trois, partant dîner et passant du temps ensemble. Alors que Betty et Frances bavardaient avec plaisir, Don s’asseyait là et écoutait simplement, intervenant de temps en temps avec un mot ou deux. Mais c’était une amitié incroyablement proche. Et elle adorait Don.”

Knotts est décédé en 2006 à l’âge de 81 ans. Lynn était dévastée.

“Le perdre a été incroyablement difficile pour elle”, a déclaré McAbee. “Il y a eu une période où nous travaillions sur le livre, et elle a dû s’arrêter. Elle l’a mis en veilleuse pendant un moment parce que c’était trop douloureux pour elle de parler de Don. Il lui manquait beaucoup. ses souvenirs préférés qu’elle a rappelés dans le livre sur le tournage de la série ont toujours inclus Don Knotts.”

En 2007, Lynn a déménagé d’Hollywood à Mount Airy à la suite d’une série d’effractions. Dans ses dernières années, elle a participé à des réunions avec d’autres membres de la distribution et est devenue un incontournable des festivals sur le thème de Mayberry.

“Elle adorait rencontrer des fans et entendre leurs histoires sur l’importance de la série pour eux”, a déclaré McAbee. “Elle l’a totalement accepté et a pris son rôle très au sérieux. Sa vie a été remplie de gratitude, et elle l’a toujours exprimé. Seul LA pour ses amis lui manquait, pas LA elle-même.”

“Elle aimait visiter le musée régulièrement et le faisait une fois par mois. Les habitants de Mount Airy l’ont non seulement embrassée, mais ils ont veillé à ce qu’elle soit bien prise en charge. Ils se sont assurés qu’elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle aimait vraiment tous ceux qui a pris le temps de venir la rencontrer. Ses lignes aux expositions d’autographes étaient toujours les plus lentes. Elle s’assurait que chaque personne qui voulait la rencontrer avait un moment pour parler avec elle. Et il était important pour elle de leur faire savoir à quel point elle appréciait elle était.”

McAbee a déclaré que Lynn avait passé ses dernières années à travailler sur ses mémoires tout en s’occupant de sa famille. Bien qu’elle ait eu des relations importantes au fil des ans, dont elle a parlé dans son livre, elle ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants. Deux semaines avant son décès, Lynn faisait les dernières révisions de son livre.

McAbee a déclaré qu’elle serait ravie de sa sortie aujourd’hui.

“Betty Lynn aimait divertir – et c’est exactement ce qu’elle a fait dans sa vie”, a-t-il déclaré. “Mais j’espère qu’en lisant l’histoire de sa vie, les gens adopteront certaines de ses leçons de gratitude, de redonner et de compter ses bénédictions dans la vie. Elle n’a jamais rien pris pour acquis. Elle a travaillé dur et a réussi, mais elle était juste reconnaissante . Elle était passionnée et a trouvé du réconfort dans sa famille et sa foi. Je pense que nous pourrions tous apprendre beaucoup de Betty Lynn.”

