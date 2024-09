Betty Gilpin a déclaré que « se mettre nue devant la caméra était un sacrifice nécessaire » pour sa percée à la télévision

Betty Gilpin a raconté qu’on lui avait demandé d’apparaître nue à l’écran lors de l’audition pour son premier grand rôle à la télévision.

« Lors du premier grand travail télévisé pour lequel j’ai auditionné, on m’a dit que me mettre nue devant la caméra était le prix à payer si je voulais le rôle », a-t-elle déclaré. IndieWire dans une nouvelle interview, bien qu’il ait refusé de nommer l’émission en question.

Cela précède un travail célèbre dans la comédie de lutte féminine Briller dans le rôle de Debbie « Liberty Belle » Eagan – et dans celui du Dr Carrie Roman dans la série comique dramatique de Showtime Infirmière Jackie. Avant cela, Gilpin a joué divers petits rôles dans La loi et l’ordre, La bonne épouse et d’autres.

Après Briller a été annulé de manière inattendue par Netflix, malgré son grand succès auprès des fans, Gilpin a écrit plus tard un éloge émouvant pour la série, déclarant dans La foire aux vanités que « c’était le meilleur travail que j’aurais jamais eu ».

« Notre métier est un étrange mélange de tentatives de réaliser des rêves d’enfant dans une salle pleine de gens endormis et de tentatives de se dérober à la dignité pour des lanceurs de tomates éveillés à louer. C’était l’une de ces très rares fois où nous avons pu réaliser le rêve pour des gens éveillés. Et il n’a pas disparu dans une salle d’audition ou dans un e-mail non envoyé. Nous l’avons fait dans une émission, nous avons tout enregistré, je le jure. Trente épisodes. »

Elle a ajouté : « Apparemment, en termes de chiffres, BRILLER « Cela n’a vraiment attiré que les hommes en kimono et les femmes en poils de chat, qui, en ce qui me concerne, sont le cœur battant des arts et la raison de continuer à se réveiller. »

Gilpin apparaît actuellement dans une nouvelle mini-série Trois femmesqui est basé sur le livre de non-fiction du même nom de Lisa Taddero, paru en 2019. L’œuvre explore la sexualité féminine à travers les histoires de femmes à travers les États-Unis. Vous pouvez voir la bande-annonce de la série ci-dessus.