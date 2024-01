Betty Boothroyd prévoyait de critiquer les Premiers ministres pour avoir abusé de leurs pouvoirs de favoritisme | Betty Boothroyd

Betty Boothroyd voulait utiliser son discours d’adieu à la Chambre des Lords pour critiquer les premiers ministres pour avoir accordé trop de pairies à leurs amis et à ceux qui avaient de « gros comptes bancaires » qui avaient financé le parti au pouvoir.

L’ancienne présidente de la Chambre des communes a préparé son discours final, dans lequel elle a également déclaré qu’il n’y avait plus de place pour les pairs héréditaires, mais qu’elle était trop malade pour le prononcer.

Lady Boothroyd, décédée en février dernier, avait accepté le projet final et son ancien secrétaire, Sir Nicholas Bevan, a maintenant pris des dispositions pour qu’il soit publié.

Dans un texte du discours rapporté par le Daily Telegraph, Boothroyd a écrit : « Les premiers ministres successifs ont attaché de l’importance à leur pouvoir de favoritisme ; à mon avis, cela devrait être exercé de manière beaucoup moins généreuse que cela a eu tendance à être le cas dans un passé récent.

“Bien sûr, les premiers ministres devraient être autorisés à procéder à des nominations à la fin de leurs fonctions, mais ils devraient être limités dans leurs propositions et ne devraient pas inclure ceux qui sont simplement des amis ou qui n’ont d’autres qualifications que d’avoir de gros comptes bancaires à partir desquels ils ont financé leurs projets. parti au pouvoir. »

L’ancienne députée travailliste a également écrit qu’elle « ne voyait plus de rôle pour les membres qui sont ici simplement en raison de leur hérédité », qualifiant d’« absurde » la taille des Lords, avec plus de 800 membres.

« Non seulement nous n’avons pas besoin d’autant de membres pour remplir notre rôle, mais notre taille milite positivement contre l’efficacité et l’efficience et coûte inutilement cher », a-t-elle déclaré. Elle a également demandé que toutes les nominations à la Chambre des Lords soient soumises à l’accord de la Commission des nominations.

« Les pouvoirs de la commission ne devraient pas être simplement consultatifs, mais devraient être statutaires », a-t-elle écrit. “Personne ne devrait devenir membre de cette Chambre si une commission de nomination statutaire a des réserves quant à son aptitude.”

L’existence du discours final de Boothroyd a été révélée lors de son mémorial à l’abbaye de Westminster au début du mois. Selon Bevan, la version finale, publiée lundi dans le magazine House, a été approuvée en 2022, quelques mois avant son décès à l’âge de 93 ans.

Boothroyd est devenue la 27e femme élue au Parlement lorsqu’elle a remporté le siège de West Bromwich en mai 1973, et est devenue la première femme présidente de la Chambre. En réfléchissant à son passage en politique, elle a écrit : « Mes Seigneurs, la politique parlementaire n’a jamais été pour moi qu’une simple carrière ; cela a été ma vie et, comme la poussière de charbon des mineurs, on ne peut pas l’enlever sous les ongles.