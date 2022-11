Bettman dit que le nouveau venu des Bruins Mitchell Miller « n’est pas éligible » pour jouer dans la LNH

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré samedi que Mitchell Miller n’était pas admissible à jouer dans la ligue, un jour après que le défenseur a signé un contrat d’entrée avec les Bruins de Boston.

Miller, 20 ans, a été sélectionné par l’Arizona au quatrième tour du repêchage de 2020, mais les Coyotes ont renoncé à ses droits de repêchage pour avoir intimidé un camarade de classe noir ayant une déficience intellectuelle au collège.

Les Bruins ont signé Miller après avoir passé plusieurs semaines pendant une période d’évaluation avec le joueur. Miller a déclaré qu’il continuerait à participer à des programmes communautaires pour s’instruire et partager ses erreurs avec les autres.

« Il ne rejoindra pas la LNH, il n’est pas éligible pour le moment pour rejoindre la LNH », a déclaré Bettman de Tampere, en Finlande, avant le deuxième match de saison régulière entre l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus.

Bettman a déclaré que la LNH n’avait pas été consultée par les Bruins lors de la signature.

“Si, en fait, à un moment donné, ils pensent qu’ils veulent qu’il joue dans la LNH, et je ne suis pas sûr qu’ils soient proches de ce point, nous allons devoir l’effacer, ainsi que son éligibilité et ça ‘ seront basés sur toutes les informations que nous obtenons de première main à ce moment-là”, a déclaré Bettman.

“Donc, la réponse est qu’ils étaient libres de le signer pour jouer ailleurs, c’est un problème d’une autre ligue, mais personne ne devrait penser à ce stade qu’il est ou pourrait jamais être éligible dans la LNH. Et les Bruins le comprennent maintenant.”

Plaider coupable d’agression à 14 ans

Les Coyotes étaient au courant de la condamnation pour voies de fait de Miller en 2016 lorsqu’ils l’ont repêché. Ils se sont séparés de Miller au milieu des critiques après en avoir appris plus sur son intimidation d’Isaiah Meyer-Crothers.

L’Université du Dakota du Nord a annoncé un jour plus tard que Miller ne faisait plus partie de l’équipe de hockey de l’école.

Miller a plaidé coupable à l’âge de 14 ans à un chef d’accusation de voies de fait et à un chef d’accusation de violation de la loi sur la sécurité dans les écoles de l’Ohio. Lui et un autre adolescent ont été accusés d’avoir fait manger à Meyer-Crothers un bonbon après l’avoir essuyé dans un urinoir de salle de bain, et une vidéo de surveillance les a montrés en train de lui donner des coups de pied et de poing.

La mère de Meyer-Crothers, Joni, a déclaré à The Arizona Republic que Miller avait commencé à intimider son fils en deuxième année et avait utilisé des épithètes raciales.

Miller a envoyé une lettre aux 31 équipes de la LNH reconnaissant ce qui s’est passé et s’excusant de son comportement. Joni Meyer-Crothers a déclaré que Miller ne s’était jamais personnellement excusé auprès d’Isaiah ou de sa famille, à l’exception d’une lettre mandatée par le tribunal.

“Quand j’étais en huitième année, j’ai pris une décision extrêmement mauvaise et j’ai agi de manière très immature”, a déclaré Miller dans un communiqué. “J’ai intimidé un de mes camarades de classe. Je regrette profondément l’incident et je me suis excusé auprès de l’individu.

“Depuis l’incident, j’en suis venu à mieux comprendre les conséquences profondes de mes actes que je n’avais pas reconnus ni compris il y a près de sept ans.”

Miller a raté la saison 2020-21 avant de marquer 39 buts et 44 passes pour Tri-City de l’USHL en 2021-22. Il a été nommé joueur et défenseur de l’année de la USHL après avoir établi des records de la ligue pour les buts et les points par un défenseur.

Bergeron et Foligno réagissent à la signature

Les membres des Bruins ont réagi à la signature avant le match de samedi contre Toronto.

Patrice Bergeron a déclaré que le directeur général Don Sweeney avait évoqué la possibilité d’ajouter Miller à l’organisation avec lui la semaine dernière, et le capitaine de Boston a clairement indiqué qu’il avait des inquiétudes.

“La culture que nous avons construite ici va à l’encontre de ce type de comportement”, a déclaré Bergeron, 37 ans. “Dans ce vestiaire, nous sommes tous sur l’inclusion, la diversité, le respect.”

L’attaquant de Boston Nick Foligno a qualifié la signature de “difficile à avaler”.

“Chose difficile à entendre pour notre groupe”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas te mentir. Je ne pense pas qu’aucun mec ait été trop heureux.”