Bettman dit que la LNH espère prolonger l’ABC avec l’AJLNH d’ici juin, 15 mois avant l’expiration

NEW YORK — L’expansion de la ligue n’étant pas à l’horizon immédiat, la LNH a décidé d’aborder les négociations collectives plus tôt, a déclaré le commissaire Gary Bettman. Bettman a informé mardi le Conseil des gouverneurs de la LNH que la ligue espère entamer les négociations en janvier et les conclure avant la finale de la Coupe Stanley – bien avant l’expiration de l’actuelle convention collective en septembre 2026.

Le directeur exécutif de l’Association des joueurs de la LNH, Marty Walsh, n’était pas disponible pour commenter alors qu’il se rendait aux Global Series à Prague. Mais des sources ont indiqué que Walsh voulait terminer la tournée d’automne du syndicat pour prendre la température des joueurs sur leur liste de souhaits et leur intérêt à commencer les négociations aussi loin avant de s’engager sur un échéancier.

«Je pense que tout le monde a des devoirs à faire», a déclaré Bettman. « Nous pensons que nous sommes collectivement, en termes de relation, dans une bonne position. »

Ce serait une étape sans précédent pour ces deux parties de s’unir aussi tôt, alors que l’histoire du travail a été marquée par trois lock-outs sous la direction de Bettman. Par exemple, lors du lock-out de 2012-2013 qui a réduit la saison à 48 matchs, la LNH et l’AJLNH n’ont vraiment commencé à discuter qu’un mois avant l’expiration de l’ABC en septembre 2012.

La LNH est alors arrivée à la table avec la main lourde, déterminée à réduire la répartition des revenus entre les joueurs et les propriétaires. Cela a entraîné un transfert de richesse de plus de 5 milliards de dollars des joueurs aux propriétaires au cours des 11 dernières années. Cette fois-ci, Bettman a signalé et déclaré publiquement que la ligue ne demandait pas de « changements fondamentaux » à l’ABC.

«Je suppose que, d’un côté ou de l’autre, nous ne parlons pas de changements fondamentaux», a déclaré Bettman ce week-end. Le podcast universitaire avec John Ourand. « Je pense que nous envisageons des choses que nous aimerions tous voir améliorées dans la convention collective, mais je ne crains pas que nous envisageons quelque chose qui nous mènera sur une voie que personne ne veut emprunter.

Cela ne veut pas dire que ce sera rapide. Ou facile. Et ce n’est pas parce que la LNH ne tend pas la main cette fois-ci que l’AJLNH ne le fera pas. Bettman a répété à plusieurs reprises que le jeu n’avait jamais été aussi fort ; la ligue a de nouveau atteint des revenus records en 2023-2024 et la valeur des franchises est montée en flèche.

L’AJLNH voudra peut-être une plus grande part du gâteau, y compris en matière d’expansion. Les joueurs de la LNH ne reçoivent pas de part des frais d’expansion, qui sont distribués aux propriétaires.

« Je vais en demander un peu, je vais vous le dire », Walsh nous l’a dit le Franchement parlant en novembre dernier. «Je ne suis pas du genre à en vouloir à ce qu’un homme d’affaires ou une personne gagne, je ne suis pas cette personne. Mais ce que je vais faire, c’est veiller à ce que les joueurs obtiennent leur juste part. L’augmentation de la valeur des franchises me convient tant que les salaires des joueurs augmentent également.

Mais avec autant de temps écoulé, et si la LNH et l’AJLNH pouvaient conclure une prolongation de l’ABC et parvenir à une paix de travail significative sans la menace ou la menace d’un arrêt de travail ? Cela pourrait entraîner la plus grande aubaine commerciale que le hockey ait jamais connue.

« Je ne veux pas spéculer, mais si nous y parvenions grâce à ma disponibilité médiatique lors de la finale de la Coupe Stanley, tout le monde serait très heureux », a déclaré Bettman. « Mais ce n’est pas une discussion en termes de calendrier que j’ai eue avec Marty Walsh. Je ne veux pas y imposer de paramètres injustes ou non discutés. Ce sera ce que ce sera. Mais je pense que, compte tenu de l’état de notre relation, tout ira bien.

Raccourcir la pré-saison ?

Des blessures malheureuses surviennent à chaque pré-saison. Mais on a l’impression que les joueurs vedettes et les espoirs en plein essor ont chuté comme des mouches cette pré-saison : Drew Doughty, Patrik Laine, David Reinbacher, Artemi Panarin, Tim Stutzle, Brady Tkachuk et mardi soir, le choix n°1 au classement général Macklin Celebrini.

Les propriétaires, les équipes et les fans retiennent collectivement leur souffle. Pouvons-nous déjà raccourcir la pré-saison ?

« Les choses dont nous pourrions discuter dans le cadre d’une négociation collective sont mieux discutées dans le cadre d’une négociation collective », a déclaré Bettman. « Nous discutons régulièrement de nombreux sujets avec l’Association des joueurs, mais je ne veux pas alimenter de spéculations sur ce sujet ou sur tout autre sujet. »

Cette année, 106 matchs préparatoires ont été programmés sur 15 jours et 40 sites. La croyance de longue date est que la LNH serait prête à réduire de moitié la liste des pré-saisons en échange de l’ajout de deux matchs supplémentaires de saison régulière pour obtenir une saison régulière de 84 matchs.

Bettman a admis qu’une saison de 84 matchs faisait « partie d’une liste de choses auxquelles il fallait penser ». Les équipes de la LNH ont disputé 84 matchs en saison régulière en 1992-93 et ​​1993-94, prolongeant les deux premières années du mandat de Bettman en tant que commissaire, avant que le calendrier ne tombe à 82 après le lock-out de 1994-95.

Pas de jeu d’extension parfait… pour l’instant

Même si les rumeurs selon lesquelles la LNH s’étendrait bientôt au-delà de 32 équipes ne manquent pas, Bettman a déclaré que le sujet de l’expansion « n’a jamais été abordé aujourd’hui sous quelque forme que ce soit » au cours de la journée entière de réunions.

« Pas sous aucune forme », a déclaré Bettman. « Ce n’est pas différent de la dernière fois que j’ai répondu à la question. Il y a un certain nombre d’endroits qui ont manifesté leur intérêt, qui nous parlent, certains de manière régulière, et c’est là que nous en sommes.

Bettman a déclaré précédemment que la ligue avait répondu aux expressions d’intérêt de groupes d’Atlanta, de Houston, de Québec et de Kansas City – et que maintenant l’Arizona est à nouveau une place libre sur la carte du bingo. Ce qui est clair, c’est que la LNH ne ressent pas le besoin d’entamer un processus d’expansion formel maintenant, car aucun soumissionnaire potentiel n’a tout à fait raison. Il n’y a pas d’arène prête pour la LNH à Atlanta, comme en Arizona.

«Nous ne ressentons aucune obligation de le faire pour le moment», a déclaré Bettman. « Nous venons de connaître la saison la plus réussie de notre histoire. Nous devons négocier collectivement. Nous avons de nouveaux arrangements médiatiques à réaliser au Canada au cours des prochaines années. Si quelque chose arrivait et cochait toutes les cases, et que nous pensions que cela pourrait avoir du sens, nous pourrions l’envisager. Mais nous n’en sommes pas là pour le moment.

Octets de la carte

Le sous-commissaire Bill Daly a confirmé que les listes de confrontation des 4 Nations doivent être soumises avant le 2 décembre, soit dans 60 jours seulement. Les changements d’effectif seront autorisés en cas de blessures mettant fin à la saison ou ayant un impact sur le tournoi jusqu’au début du tournoi le 12 février… Bettman a déclaré que la projection de la limite supérieure du plafond salarial pour le début de 2025-2026 est de 92,5 millions de dollars, la formule exacte invoquée dans l’actuel. accord… Bettman a déclaré que le conseil d’administration avait approuvé l’acquisition par Michael Andlauer, propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, d’une participation supplémentaire de 12 pour cent auprès d’un partenaire, ainsi que la vente par le propriétaire du Lightning de Tampa Bay, Jeff Vinik, d’une participation de 50 pour cent et du contrôle de l’équipe (en trois ans) à un groupe dirigé par Doug. Ostrover et Mark Lipschultz… La LNH et l’AJLNH ont accordé aux Blue Jackets de Columbus une exemption spéciale pour jouer sous le plafond salarial minimum pour commencer la saison, en raison des circonstances tragiques du décès de l’attaquant Johnny Gaudreau à la fin août… Daly a déclaré qu’il était en pourparlers sur une entente formelle pour Les joueurs de la LNH qui assisteront aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milan-Cortina se poursuivront cette semaine à Prague et la ligue est satisfaite de l’avancement de la construction du nouveau site olympique…

