Les applications de trading ne sont pas les seules à bénéficier de la hausse des stocks de meme.

Betterment, un conseiller en investissement numérique, a déclaré avoir enregistré une croissance record au premier trimestre de 2021. Malgré le fait qu’il propose des investissements dits passifs et ne permette pas aux clients de sélectionner des actions à la main, Sarah Kirshbaum Levy, PDG de Betterment, a déclaré que GameStop et « le jeu « sur les marchés pendant la pandémie de Covid a encore stimulé l’activité.

«Ce qu’il fait, c’est mettre en lumière les investissements en général», a déclaré Levy, un ancien chef de l’exploitation de ViacomCBS, qui a repris le rôle en décembre. « Stratégiquement, nous sommes très différents des autres acteurs du marché, mais nous sommes un bon complément. »

Au premier trimestre complet de Betterment avec Levy à la barre, ses nouveaux clients et ses dépôts nets ont augmenté de 116% et 118%, respectivement. La société a ajouté 10 milliards de dollars en actifs de nouveaux clients, portant son total sous gestion à 29 milliards de dollars.

La société basée à New York a été fondée par l’ancien PDG Jon Stein en 2010 et propose des conseils en investissement de détail, une plate-forme pour les conseillers en investissement indépendants et des plans 401 (k) pour les petites et moyennes entreprises. Ses clients majoritaires de la génération Y utilisent Betterment pour investir «à long terme» et «filet de sécurité», et ont souvent plus d’un compte, a déclaré Levy.

« Ils s’amusent avec quelqu’un d’autre pour le day trading », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Certains des concurrents du robot-conseiller de Betterment ont connu une croissance similaire cette année.

Wealthfront a déclaré à CNBC avoir enregistré le plus grand nombre de dépôts nets jamais enregistré en mars et avoir franchi 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion au cours du trimestre.

L’application d’investissement Acorns a doublé ses comptes du quatrième trimestre au premier trimestre pour ses trois meilleurs mois jamais enregistrés. Ses actifs ont dépassé 4,5 milliards de dollars.

L’application de trading gratuite Robinhood était au centre de la controverse GameStop au milieu d’une courte compression du stock, qui a été en partie alimentée par des investisseurs de détail axés sur Reddit. Pourtant, il a ajouté 3 millions de clients rien qu’en janvier, selon les estimations de JMP Securities.

Charles Schwab a déclaré jeudi avoir ajouté un record de 3,2 millions de nouveaux clients au premier trimestre – plus de nouveaux comptes que dans l’ensemble de 2020. Le PDG Walt Bettinger a attribué à « l’attention accrue du marché à certains noms via les médias sociaux » l’un des facteurs qui « a considérablement renforcé le trading. activité. »

Levy, qui était également chef de l’exploitation de l’unité Nickelodeon de Viacom, a déclaré qu’elle cherchait à embrasser la nouvelle intersection du marché boursier avec les médias sociaux. Les clients améliorés devraient pouvoir surfer sur la vague des actions virales en toute sécurité, a-t-elle déclaré.

« Nous voyons l’évolution de l’espace et voulons que les gens expérimentent à la marge sans perdre leurs économies de vie », a déclaré Levy. « Je m’inquiète de la volatilité – certaines personnes ne pourront pas vider leurs actions GameStop, et elles vont se brûler si elles n’ont pas de filet de sécurité. »

Vous avez apprécié cet article?

Pour des sélections d’actions exclusives, des idées d’investissement et une diffusion en direct mondiale de CNBC

S’inscrire pour CNBC Pro

Commencez votre essai gratuit maintenant

Divulgation: NBCUniversal et Comcast sont des investisseurs dans Acorns.