Taylor Swift libéré La version de Taylor de son album studio de 2010, Parlez maintenant, le 7 juillet, et il manquait une parole à la chanson «Better Than Revenge» dans la version originale. Lorsque Taylor a sorti la chanson pour la première fois, elle a chanté: « C’est une actrice, mais elle est mieux connue pour les choses qu’elle fait sur le matelas. » Cependant, dans la version réenregistrée, les paroles disent maintenant : « C’est une actrice, il était un papillon de nuit, elle tenait les allumettes. »

La chanson a été écrite après la rupture de Taylor avec Joe Jonas en 2008. Après la séparation, il a commencé à sortir avec l’actrice Camille Belle, et on a longtemps supposé que la chanson parlait d’elle. Depuis que Taylor a annoncé sa décision de réenregistrer ses six premiers albums – une décision prise pour qu’elle puisse posséder les maîtres de ces chansons – les fans se demandent si elle conserverait les paroles controversées de « Better Than Revenge ».

Le but des réenregistrements a été de les garder aussi proches que possible des originaux, afin que les fans écoutent les nouvelles versions au lieu des anciennes, qui ont été achetées par Scooter braun puis vendu à une société de capital-investissement pour des millions de dollars. Cependant, Taylor a évidemment beaucoup grandi depuis qu’elle a écrit ce morceau pour la première fois et a dû avoir l’impression que les paroles avaient poussé les choses trop loin.

Devant le Parlez maintenant (version de Taylor) sortie, Taylor a également commenté une autre chanson à la mode du disque, « Dear John ». Taylor a écrit le morceau après sa séparation en 2009 de John Mayer, et elle l’a récemment interprétée comme l’une des chansons surprises de sa tournée Eras. Avant d’entrer dans la chanson tout en jouant de la guitare acoustique, Taylor a expliqué à ses fans qu’elle se trouvait maintenant dans un endroit bien différent de celui où elle avait écrit « Dear John », ainsi que les autres chansons sur Parlez maintenant.

« J’ai 33 ans, dit-elle. « Je me fiche de tout ce qui m’est arrivé quand j’avais 19 ans, sauf les chansons que j’ai écrites. Je ne sors pas cet album pour que vous puissiez aller sur Internet et me défendre contre quelqu’un dont vous pensez que j’ai écrit une chanson il y a environ 14 millions d’années.

