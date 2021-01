La secrétaire américaine à l’Éducation, Betsy DeVos, a démissionné, devenant le deuxième responsable du cabinet à démissionner de l’administration Trump à la suite d’une violente agitation dans la capitale nationale, arguant que sa «rhétorique» n’a fait qu’attiser les flammes.

La démission de DeVos a été rapportée jeudi soir, le futur ancien secrétaire déclarant que la réponse du président Donald Trump aux troubles au Capitole américain cette semaine était un « point d’inflexion » dans sa décision, qui entrera en vigueur vendredi.

«Nous devrions souligner et célébrer les nombreuses réalisations de votre administration au nom du peuple américain», Mme DeVos a écrit dans une lettre adressée à Trump, d’abord obtenue par le Wall Street Journal. «Au lieu de cela, nous devons nettoyer le désordre causé par les manifestants violents qui envahissent le Capitole américain dans le but de saper les affaires du peuple.

Ce comportement était inacceptable pour notre pays. Il n’y a aucun doute sur l’impact de votre rhétorique sur la situation, et c’est le point d’inflexion pour moi.

Avant son départ, DeVos a publié une déclaration distincte peu de temps après l’explosion des troubles au Capitole mercredi, dénonçant les émeutiers comme un « foule en colère » tout en appelant à la fin de la «Perturbations et violence». La missive précédente ne faisait cependant aucune mention de Trump.

L’un des plus anciens membres du cabinet de Trump dans une administration avec un roulement de personnel cassant, la démission de DeVos fait suite à celle de la secrétaire aux Transports, Elaine Chao, qui a quitté son poste plus tôt jeudi. Bien que Chao ait noté que c’était le « Honneur d’une vie » pour servir sous Trump, elle a critiqué le président pour avoir instigué un « Événement traumatisant et entièrement évitable » à Washington, DC, qu’elle a dit « Profondément troublé » sa.

Les critiques ont accueilli la lettre de DeVos avec enthousiasme, la Fédération américaine des enseignants déclarant simplement: « Bon débarras. » La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a rencontré la nouvelle de la même manière, appelant DeVos «Le pire secrétaire à l’Éducation de tous les temps.»

Un court communiqué de presse de la Fédération américaine des enseignants, commentant la démission de Betsy DeVos: "Bon débarras." pic.twitter.com/Jhra5B81hT – Brad Mielke (@TheBradMielke) 8 janvier 2021

Betsy DeVos n’a jamais fait son travail pour aider les étudiants américains. Cela ne me surprend pas du tout qu’elle préfère quitter plutôt que de faire son travail pour aider à invoquer le 25e amendement. Bon débarras, Betsy. Vous avez été le pire secrétaire à l’Éducation de tous les temps. https://t.co/im1IgGQVSp – Elizabeth Warren (@SenWarren) 8 janvier 2021

Au-delà des postes au niveau du cabinet, un certain nombre d’autres responsables et membres du personnel de Trump ont soit démissionné, soit envisagé de le faire au cours des dernières 24 heures, parmi lesquels le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger et l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Sarah Matthews. Le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et le chef d’état-major adjoint Chris Liddell sont d’autres personnes soupçonnées d’envisager de sauter le navire en train de couler du président. Reuters, quant à lui, a rapporté jeudi soir que quatre autres avaient remis leur démission: Mark Vandroff, directeur principal de la politique de défense; Anthony Rugierro, directeur principal des armes de destruction massive; et Rob Greenway, directeur principal des affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

