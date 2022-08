Beto O’Rourke répond au chahuteur sur Uvalde avec un juron

AUSTIN, Texas (AP) – Le démocrate Beto O’Rourke a répondu à un chahuteur lors d’un arrêt de campagne par un juron après que le candidat au poste de gouverneur du Texas ait entendu un rire ricanant tout en critiquant la facilité avec laquelle le tireur de l’école primaire d’Uvalde a acheté légalement un AR-15- style carabine.

Jeudi, la vidéo de l’échange d’O’Rourke dans une mairie de la région rurale de Mineral Wells avait attiré des millions de vues sur les réseaux sociaux, devenant le dernier cas dans lequel O’Rourke a attiré l’attention pour ses appels à des lois plus strictes sur les armes à feu à la suite de l’un des plus meurtriers. fusillades en classe dans l’histoire des États-Unis.

Mercredi, O’Rourke s’est insurgé contre la façon dont le tireur de 18 ans d’Uvalde a pu acheter légalement une arme “conçue à l’origine pour être utilisée sur les champs de bataille” et l’emporter dans une classe d’élèves de quatrième année. Lorsqu’une personne dans la foule a ri, O’Rourke s’est arrêté et a pointé dans leur direction.

“Cela peut être drôle pour vous (l’obscénité), mais ce n’est pas drôle pour moi”, a déclaré O’Rourke.

Les supporters se sont levés et ont applaudi. La vidéo montre qu’un petit nombre de personnes dans la foule tenaient des pancartes pour le gouverneur républicain Greg Abbott, l’adversaire d’O’Rourke en novembre, bien qu’elle ne montre pas à qui O’Rourke s’adressait spécifiquement.

Chris Evans, un porte-parole de la campagne, a déclaré que la mairie s’était poursuivie sans aucune autre rencontre.

Dix-neuf enfants et deux enseignants ont été tués lors du massacre de mai. O’Rourke, qui a appelé à relever l’âge pour acheter légalement des armes de type AR et d’autres armes de grande puissance aux États-Unis à 21 ans, a interrompu une conférence de presse dirigée par Abbott à Uvalde après la fusillade et a accusé le mandat de deux ans gouverneur de ne pas agir.

La violence armée a été l’un des problèmes les plus animés d’O’Rourke en tant que candidat, y compris lors de sa candidature à la présidence en 2019, lorsqu’il a déclaré: “Bon sang, oui, nous allons prendre votre AR-15” sur une scène de débat. Il a cherché à donner un message plus modéré sur les armes à feu lors de sa course au poste de gouverneur dans un Texas favorable aux armes à feu.

Paul J. Weber, The Associated Press