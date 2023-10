Beto O’Rourke critique Biden sur le mur frontalier, « plus difficile pour les électeurs de faire la distinction entre lui et Trump » – Twitchy

Nous avons expliqué comment New York et d’autres villes sanctuaires commencent à crier « Oncle ! » sous l’afflux d’immigrés illégaux envoyés vers ces villes. À New York, ils distribuent des dépliants disant aux immigrants de rester à l’écart et le maire Eric Adams se rend en Amérique latine pour y dire aux immigrants que la Big Apple est « à pleine capacité ».» Il a dû oublier de lire l’inscription sur la Statue de la Liberté.

Sous les miaulements croissants des politiciens des villes et États bleus, l’administration Biden a annoncé un renversement de cap : elle va construire un nouveau mur frontalier et renoncer aux lois environnementales pour ce faire. Ce n’est sûrement pas une coïncidence :

L’administration Biden fait marche arrière et ouvre la voie à un nouveau mur frontalier en renonçant aux lois environnementales https://t.co/o0UfB42mZp pic.twitter.com/AfkRkE5LFt – Poste de New York (@nypost) 5 octobre 2023

Le New York Post écrit :

Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé son intention de contourner les longues études environnementales afin d’accélérer la construction du mur frontalier en Comté de Starr, Texas alors que l’administration lutte pour gérer une crise migratoire continue qui met à rude épreuve les ressources locales et fédérales. La zone où la construction est prévue a connu « un nombre élevé d’entrées illégales », selon les autorités. « Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales aux États-Unis dans les zones du projet », a déclaré Alejandro Mayorkas, secrétaire du DHS. un avis publié sur le registre fédéral américain.

Twitter/X est sceptique à ce sujet :

Certes, cela semble être une tendance courante en période électorale. Les politiciens amplifient souvent une crise, la faisant paraître plus importante qu’elle ne l’est, et une fois que les électeurs sont suffisamment énervés, ils reviennent sur leurs décisions antérieures pour se présenter comme des héros. Il est essentiel… – Gianni (@giannipov) 5 octobre 2023

Recommandé

Le message continue : « il est essentiel que les gens reconnaissent cette stratégie. Les hommes politiques sont souvent plus intéressés à produire des crises pour leur propre bénéfice qu’à trouver de véritables solutions. Ils ont pour priorité de maintenir leur pouvoir et de profiter de ces crises. Il est temps de reconsidérer le vote pour des politiciens de carrière qui font plus de mal que de bien à nos communautés.

VÉRITÉ.

C’est un coup politique à l’approche des élections. – Gambare (@d3navy) 5 octobre 2023

Très probable.

Je suis si confus. Je pensais que la frontière était sécurisée. https://t.co/nOF7xBCntn pic.twitter.com/9vu5Q3z7fh – Artist_Angie : Sensei du sarcasme (@Artist_Angie) 5 octobre 2023

Ils insistent sur le fait que c’est le cas.

Il a suffi de quelques bus chargés pour les briser. N’oubliez pas cela et triplez les bus en direction du nord. https://t.co/nUGUUc2UFr – Le chevalier Dank 🦇 (@capeandcowell) 5 octobre 2023

Les villes frontalières sont confrontées à ce problème depuis très longtemps.

Merci en grande partie à DeSantis et Abbott. https://t.co/uPm6SIIMcn -Ellen Carmichael (@ellencarmichael) 5 octobre 2023

Ce sont eux qui ont lancé le projet.

5 $ indique que Biden voit le maire de New York et le gouverneur de New York sortir comme un signe que les démocrates sont alignés contre lui et prennent de l’avance. https://t.co/Bv2TLMjhiU – MacktheKnife (@KnifeMackthe) 5 octobre 2023

C’est ce que nous avons dit. Les villes/États sanctuaires sont fous. Finalement, quelque chose sera fait, car ce sont des bastions démocrates. Mais le maire d’une petite ville du Texas ? C’est un bigot s’il se plaint.

Les murs ne sont plus racistes ? Allez comprendre! https://t.co/Ua8pTvl2Vn – Doug Powers (@ThePowersThatBe) 5 octobre 2023

C’est un miracle!

Trump construit un mur – c’est un raciste Biden construit un mur – il sécurise la frontière. pic.twitter.com/Rqzb0pte5i – Shawn Cav (@ImShawnCav) 5 octobre 2023

Il y aura bien moins de choses à faire qu’il n’y paraît. Cela n’est fait que pour que – pour l’année prochaine – Biden et son équipe puissent prétendre qu’ils construisent davantage de « barrières ». https://t.co/hwWbeZ4IxN -Jay Weber (@JayWeber3) 5 octobre 2023

Dans l’attente des chants « Build that Wall » lors de la DNC 2024 à Chicago. https://t.co/ipXEPAZml0 – John Coyle (@johncoyle) 5 octobre 2023

Ceci, comme d’autres l’ont dit, est purement politique et n’aura pas d’impact au-delà de l’optique de « faire quelque chose ».

Mais Beto O’Rourke semble penser que l’administration Biden est sérieuse et, eh bien, lisez ses critiques :

1. Les murs ne fonctionnent pas 2. Le président Biden a promis qu’il ne les construirait pas 3. Il est désormais encore plus difficile pour les électeurs de faire la distinction entre lui et Trump en matière de frontière/immigration 4. Opportunité gâchée d’utiliser le pouvoir exécutif pour réellement réparer notre système d’asile au lieu d’une posture politique impuissante https://t.co/AQkxokNd2a – Beto O’Rourke (@BetoORourke) 5 octobre 2023

Espèce de fou?

Une recherche rapide sur Google montre que la maison de Beto à El Paso est entourée de murs. Bizarre. Je pensais qu’ils ne fonctionnaient pas.

La partie la plus hilarante de tout cela est l’affirmation de Beto que Biden est comme Trump en matière de frontière/immigration.

Chéri, non. Nous voyons un nombre record d’immigrants traverser la frontière sous Biden, et l’administration ne fait rien pour ralentir l’inondation, elle blâme simplement Trump.

Il reçoit une fessée pour ça, pour :

Twitter/X est dessus.

Salut Francis, tous tes donateurs dans le Nord crient contre les clandestins dans leurs villes sanctuaires.

Prenez le L, et non, nous ne voterons jamais pour vous. https://t.co/iAuzILOIqS – Calvin𝕏🎙🍿 (@DarthCalvin) 5 octobre 2023

Un jour, cette leçon le fera couler, mais aujourd’hui ce n’est pas le cas.

Oh, eh bien, écoutez la voix de la raison de ce perdant. https://t.co/E6ABYlQd0h -Ultra Estbom (@estbom) 5 octobre 2023

‘Voix de la raison.’ Il h.

Oh tais-toi, Francis https://t.co/VfM8A8GcFM — 🦇 Duchesse de la saison effrayante 🎃 (@AnnaDsays) 5 octobre 2023

Francis n’est pas capable de se taire.

C’est drôle de le voir se plaindre de cette nouvelle politique.

Si les murs ne fonctionnent pas, comment ce type empêche-t-il les gens d’entrer directement dans sa maison ? https://t.co/ligdDFn35Q – Enseignant en RI (@teacherinRI) 5 octobre 2023

Bonne question. Je parie qu’il a aussi des portes qui ferment à clé, le bigot.

Qui avait « Beto claque Biden à la frontière » sur sa carte de bingo ? https://t.co/ENwhNVggp3 – screamschildrenremoved (@PDiddie) 5 octobre 2023

Nous ne l’avons pas fait, mais nous sommes là pour ça.

Robert, s’il te plaît, dis-nous combien d’illégaux tu as dans ton vaste manoir. – Flight93_Milice (@SCOAMT) 5 octobre 2023

Nous sommes sûrs que ce chiffre est un gros zéro.

Bruh est un partisan inconditionnel de Biden, même si je dois dire que c’est le désordre à la frontière, il a hâte que le Congrès résolve ce problème, même ses maires démocrates sont débordés et bouleversés par ce qui se passe dans leurs villes. -JacquesJerry (@Jacques_JP27) 5 octobre 2023

C’est si grave, et certains partisans de Biden le reconnaissent.

***

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !