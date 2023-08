Beto : Everton conclut un accord de 25,75 millions de livres sterling pour l’attaquant de l’Udinese | Actualités du centre de transfert

Everton a conclu un accord de 25,75 millions de livres sterling (30 millions d’euros) avec l’Udinese de Serie A pour l’attaquant Beto.

Le joueur de 25 ans a signé un contrat de quatre ans.

Beto a trouvé le chemin des filets 10 fois en 34 matches en Italie la saison dernière et devient la cinquième recrue d’Everton – et le quatrième attaquant – de la fenêtre estivale.

Les Toffees sont actuellement derniers de la Premier League après avoir perdu leurs trois premiers matchs de la saison sans marquer de but.

Après la défaite 1-0 d’Everton face aux Wolves ce week-end, le manager Sean Dyche a déclaré : « Les gens se demandent encore pourquoi n’avons-nous pas recruté deux attaquants ? Nous n’avons pas de trésors, nous essayons de conclure des accords. »

Le compatriote de Beto, Youssef Chermiti, qui a été signé du Sporting Lisbonne plus tôt dans la fenêtre, a fait ses débuts sur le banc contre les Wolves, tandis qu’Everton a également ajouté Arnaut Danjuma de Villarreal et Jack Harrison de Leeds cet été.

Béto a dit Everton TV: « Ça fait du bien de rejoindre Everton. Je les ai toujours appréciés en tant que club.

« Everton est un très grand club de Premier League, très respecté et avec une grande histoire. Il a été facile de prendre cette décision.

« Quand un club comme Everton essaie de vous acheter en janvier et revient ensuite en été, vous vous dites : « D’accord, ils me veulent pour de vrai », ce qui a rendu la décision facile pour moi aussi. Mon idole, Samuel Eto ‘o, joué ici aussi, ce qui le rend encore plus spécial. »

Le patron d’Everton, Dyche, a déclaré : « Nous étions impatients de renforcer nos options de frappe pour ajouter plus de qualité offensive à notre équipe et l’arrivée de Beto nous donne cela.

« Il a impressionné dans une ligue de haut niveau comme la Serie A au cours des deux dernières saisons et a marqué des buts. En tant qu’attaquant puissant, capable de porter le ballon, de tenir le jeu, d’être fort dans les airs et de travailler dur pour l’équipe, il a beaucoup d’attributs qui, nous l’espérons, pourront le voir s’avérer être un succès avec Everton. »

