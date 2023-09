Bethpage Federal s’étend dans le Queens et le New Jersey

Bethpage Federal Credit Union a annoncé son intention d’ouvrir cinq nouvelles succursales au cours de l’année prochaine. Ils comprennent un site à Ronkonkoma et, pour la première fois, des sites dans le Queens et sa première succursale hors de l’État, dans le New Jersey.

À Ronkonkoma, la coopérative de crédit ouvrira ses portes dans la nouvelle communauté Station Yards. Dans le Queens, la coopérative de crédit ouvre ses portes à Sunnyside, Forest Hills et Ozone Park. La coopérative de crédit ouvrira ses portes à Cherry Hill, dans le New Jersey.

« L’expansion des succursales dans la zone des trois États est un élément majeur de notre stratégie de croissance », a déclaré Linda Armyn, présidente et directrice générale de Bethpage Federal Credit Union, dans un communiqué. « Nous sommes impatients de devenir un membre actif et à part entière de chacune de ces communautés distinctes et dynamiques. »

La dernière fois que la coopérative de crédit a ouvert une nouvelle succursale, c’était en 2020, à New Hyde Park. Toutes les succursales sont construites dans un souci de durabilité environnementale.

La succursale de Sunnyside, au 47-21 Queens Boulevard, qui a déjà eu une ouverture en douceur, aura une grande ouverture le 14 octobre. L’emplacement d’Ozone Park, au 102-20 Atlantic Avenue, devrait ouvrir prochainement. Les succursales restantes devraient ouvrir d’ici juillet 2024.

Armyn a déclaré que la coopérative de crédit adoptait une approche verte avec son expansion.

« La durabilité est également un élément majeur de notre plan d’expansion de succursales. Toutes les succursales sont construites à partir de matériaux recyclés et de conceptions modulaires préfabriquées sur mesure, offrant des avantages supplémentaires aux communautés pendant et après la construction », a déclaré Armyn. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de créer de nouveaux espaces qui réduisent notre empreinte carbone et nous permettent de développer un environnement plus durable pour nos employés, nos membres et la communauté.

Tous les matériaux de l’unité, y compris le bois d’œuvre, la menuiserie et le stratifié utilisés pour la construction, sont certifiés UL Greenguard Gold Standard avec une faible teneur en COV et en émissions, ainsi que approuvés par la MEA de la ville de New York. Bethpage a retenu les services de Financial Supermarkets, Inc., basé en Géorgie, un fournisseur de services de livraison de succursales de vente au détail personnalisées, pour développer la conception, la fabrication et l’installation de chaque nouvelle succursale, ce qui devrait prendre environ huit semaines sur place, contre la normale. période de construction de six à 12 mois.

Dans le cadre de son expansion, la banque augmente sa capacité bancaire virtuelle.

« En plus de l’expansion de notre succursale physique, nous sommes ravis de développer notre équipe de succursale virtuelle, qui a commencé pendant la pandémie pour servir tous nos membres dans tout le pays », a déclaré Armyn. « Nos membres apprécient la flexibilité de la succursale virtuelle, ce qui en fait un canal en pleine croissance. »