La ville palestinienne de Bethléem célèbre la veille de Noël jeudi avec seulement un petit nombre de participants aux événements traditionnels en raison de COVID-19[feminine restrictions, mais les dirigeants des villes se disent déterminés à envoyer un message d’espoir.

Il y a à peine 12 mois, Bethléem, vénérée comme le lieu de naissance de Jésus, célébrait sa saison festive la plus chargée depuis deux décennies, au milieu d’une baisse soutenue de la violence et d’une augmentation correspondante du nombre de pèlerins et de touristes.

Mais maintenant, les hôtels qui ajoutaient de nouvelles ailes en 2019 sont fermés et de nombreuses festivités seront suivies principalement en ligne.

Néanmoins, conscients que les yeux du monde sont tournés vers leur ville à cette période de l’année, les dirigeants de Bethléem disent qu’ils veulent être une lueur d’espoir.

« Il y a des restrictions sur la circulation des personnes et sur les réseaux sociaux, mais c’est Noël, Noël donne aux gens l’espoir de temps meilleurs », a déclaré le maire Anton Salman, debout à côté de l’immense arbre de Noël de Manger Square.

« Nous célébrons donc les vacances dans tous les sens, la seule chose qui manque à ce stade est la grande foule, comme c’était le cas les années précédentes, mais les habitants de Bethléem sont optimistes que l’avenir sera meilleur. »

Le nouveau patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, qui a lui-même contracté le virus et s’est rétabli, mènera les célébrations réduites de cette année, mais le président palestinien de 85 ans, Mahmoud Abbas, sera absent de la messe annuelle de minuit à l’église de la Nativité, a déclaré un responsable palestinien.