Bethléem accueille les touristes de Noël après une accalmie pandémique

“Nous nous attendons à ce que 2023 soit en plein essor et que les affaires soient excellentes car le monde entier, et les touristes religieux chrétiens en particulier, veulent tous retourner en Terre Sainte”, a déclaré Arja, propriétaire de l’hôtel Bethléem.

Récemment, des dizaines de groupes de pratiquement tous les continents ont posé pour des selfies devant l’église de la Nativité, construite sur la grotte où les chrétiens croient que Jésus est né. Un arbre de Noël géant scintillait sur la place adjacente de la Mangeoire, et les touristes se pressaient dans les magasins pour acheter des croix en bois d’olivier et d’autres souvenirs.

Il a déclaré qu’environ 15 000 personnes ont assisté à la récente illumination du sapin de Noël de Bethléem et que des délégations internationales, des artistes et des chanteurs devraient tous participer aux célébrations cette année.

La saison de Noël arrive à la fin d’une année sanglante en Terre Sainte. Quelque 150 Palestiniens et 31 Israéliens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, selon les chiffres officiels, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais la pierre- des jeunes lanceurs et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués.