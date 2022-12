Bethléem accueille les touristes de Noël après une accalmie pandémique

BETHLEHEM, Cisjordanie (AP) – Les affaires rebondissent à Bethléem après deux ans de marasme pendant la pandémie de coronavirus, remontant le moral dans le lieu de naissance traditionnel de Jésus avant les vacances de Noël.

Les rues sont animées par des groupes de touristes. Les hôtels sont complets et des mois de combats meurtriers israélo-palestiniens semblent avoir peu d’effet sur l’industrie touristique vitale.

Elias Arja, chef de l’association hôtelière de Bethléem, a déclaré que les touristes avaient soif de visiter les sites religieux de Terre Sainte après avoir subi des blocages et des restrictions de voyage ces dernières années. Il s’attend à ce que le rebond se poursuive l’année prochaine.

“Nous nous attendons à ce que 2023 soit en plein essor et que les affaires soient excellentes car le monde entier, et les touristes religieux chrétiens en particulier, veulent tous retourner en Terre Sainte”, a déclaré Arja, propriétaire de l’hôtel Bethléem.

Récemment, des dizaines de groupes de pratiquement tous les continents ont posé pour des selfies devant l’église de la Nativité, construite sur la grotte où les chrétiens croient que Jésus est né. Un arbre de Noël géant scintillait sur la place adjacente de la Mangeoire, et les touristes se pressaient dans les magasins pour acheter des croix en bois d’olivier et d’autres souvenirs.

Noël est normalement la haute saison du tourisme à Bethléem, située en Cisjordanie occupée par Israël, à quelques kilomètres au sud-est de Jérusalem. À l’époque pré-pandémique, des milliers de pèlerins et de touristes du monde entier sont venus célébrer.

Mais ces chiffres ont chuté pendant la pandémie. Bien que le tourisme ne se soit pas complètement rétabli, les hordes de visiteurs sont une amélioration bienvenue et un signe encourageant.

“La ville est devenue une ville de fantômes”, a déclaré Saliba Nissan, debout à côté d’une scène de crèche d’environ 1,3 mètre (4 pieds) de large à l’intérieur du Bethlehem New Store, l’usine de bois d’olivier qu’il possède en copropriété avec son frère. Le magasin était rempli d’Américains lors d’une visite en bus.

Comme les Palestiniens n’ont pas leur propre aéroport, la plupart des visiteurs internationaux passent par Israël. Le ministère israélien du Tourisme attend quelque 120 000 touristes chrétiens pendant la semaine de Noël.

Cela se compare à son record absolu d’environ 150 000 visiteurs en 2019, mais c’est bien mieux que l’année dernière, lorsque le ciel du pays était fermé à la plupart des visiteurs internationaux. Comme il l’a fait par le passé, le ministère prévoit d’offrir des navettes spéciales entre Jérusalem et Bethléem la veille de Noël pour aider les visiteurs à faire des allers-retours.

“Si Dieu le veut, nous reviendrons cette année là où les choses étaient avant le coronavirus, et nous nous améliorerons encore”, a déclaré la maire de Bethléem, Hanna Hanania.

Il a déclaré qu’environ 15 000 personnes ont assisté à la récente illumination du sapin de Noël de Bethléem et que des délégations internationales, des artistes et des chanteurs devraient tous participer aux célébrations cette année.

“La reprise a commencé de manière significative”, a-t-il dit, bien qu’il ait dit que la violence récente et l’occupation continue de la Cisjordanie par Israël ont toujours une certaine influence sur le tourisme.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. L’Autorité palestinienne, internationalement reconnue, dispose d’une autonomie limitée dans certaines parties du territoire, y compris Bethléem.

La saison de Noël arrive à la fin d’une année sanglante en Terre Sainte. Quelque 150 Palestiniens et 31 Israéliens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, selon les chiffres officiels, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais la pierre- des jeunes lanceurs et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués.

Les combats, largement concentrés dans le nord de la Cisjordanie, ont atteint la région de Bethléem au début du mois, lorsque l’armée israélienne a tué un adolescent dans le camp de réfugiés voisin de Deheishe. Les Palestiniens ont organisé une grève d’une journée dans tout Bethléem pour protester contre le meurtre.

Les habitants, cependant, semblent déterminés à ne pas laisser les combats mettre un frein à la joie de Noël.

Bassem Giacaman, le propriétaire de troisième génération de la boutique de cadeaux Blessing, fondée en 1925 par son grand-père, a déclaré que la pandémie était bien plus dévastatrice pour son entreprise que la violence et les tensions politiques.

Couvert de sciure de bois provenant de la sculpture de figurines en bois d’olivier, de bijoux et de symboles religieux, il a déclaré qu’il lui faudrait des années pour se rétablir. Il avait une fois 10 personnes travaillant pour lui. Aujourd’hui, il en emploie la moitié, parfois moins, selon la demande.

“La (situation) politique affecte, mais rien de majeur”, a déclaré Giacaman. “Nous l’avons depuis 60 à 70 ans, et ça dure un mois, puis ça s’arrête et les touristes reviennent.”

Sam Mcneil, Associated Press