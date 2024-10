Bethenny Frankel répond aux critiques concernant son changement d’apparence

Bethenny Frankel a de nouveau interpellé ses ennemis qui commentaient son apparence.

Dans un épisode récent d’elle Juste B podcast, la star de télé-réalité de 53 ans a fait part de sa déception auprès des utilisateurs des réseaux sociaux.

Elle a particulièrement souligné un commentateur qui a comparé son look récent avec ses photos de 20 ans.

« Ils veulent cette Bethenny. Et ma mâchoire était différente parce que je n’avais pas trouvé de botox dans la mâchoire. Ma mâchoire était beaucoup plus grande. Les gens commentant l’apparence physique de quelqu’un d’autre, comme s’ils étaient fous parce que je suis plus belle. Comme si j’avais littéralement l’air mieux et ils sont ennuyés et ça se voit », a déclaré Frankel

Elle a poursuivi en disant: « Et encore une fois, c’est un haineux et j’aime ça. Je sais littéralement que tu es vraiment jaloux et amer et ça t’énerve que j’aie l’air bien. »

Le Les vraies femmes au foyer de New York l’ancien a répondu aux haineux en lui demandant où était allé « le vieux Bethenny ». « Où ? Ça n’a pas d’importance. Parce que c’est la nouvelle Bethenny, salope », a-t-elle plaisanté.

» Genre, tu es tellement ennuyé et j’adore ça. Parce que plus tu es ennuyé, plus je sais que ça marche, plus tu es ennuyé, plus je sais que je suis beau. Je te dérange. Continue comme ça, » Le Bravo étoile ajoutée.