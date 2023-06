Voir la galerie





Crédit d’image : HBO/Shutterstock

Bethenny Frankel52 ans, a été mentionné dans la première de la saison 2 de Et juste comme ça — et non de manière positive. La série MAX a fait de l’ombre à l’ancienne Les vraies femmes au foyer de New York star dans une scène avec Sarah Jessica Parker‘s Carrie et son agent immobilier Seema Patel, interprétés par Sarita Choudhury. Carrie a dit à Seema qu’elle « a presque acheté une maison dans les Hamptons six fois mais a toujours trouvé une raison de ne pas le faire », ce à quoi Seema a répondu: « Cette raison a-t-elle toujours été Bethenny Frankel? » Carrie a ri du diss de Bethenny – mais Bethenny ne l’a pas trouvé si drôle dans la vraie vie.

Bethenny – qui vit à temps partiel dans les Hamptons – a inclus le clip de l’émission dans une vidéo Instagram du 22 juin, où elle a réagi à ce qui a été dit à son sujet. La fondatrice de SkinnyGirl a siroté son rosé Forever Young pendant que la scène se déroulait au-dessus d’elle. « Quand vous n’êtes pas à la télévision pendant des années … ET JUSTE COMME ÇA … les femmes au foyer catty parlent encore de vous », a écrit Bethenny sur la vidéo. Dans sa légende, elle a écrit: « ACTUELLEMENT en train de siroter mon nouveau vin rosé Forever Young de ma maison dans les Hamptons payé par ma dernière entreprise de spiritueux. Bravo mesdames… »

Les fans de Bethenny l’ont soutenue et ont critiqué le Sex et la ville série de suites pour se moquer d’elle. « Je louerais une maison dans les Hamptons à cause de vous », a déclaré un fan dans la section commentaires du message de Bethenny. Un autre fan a écrit: «Vos vidéos de maquillage et de magasin à un dollar sont plus divertissantes que le redémarrage SATC. juste dire. L’ancien de Bethenny RHONY co-vedette Sonja Morgan est également intervenu et a publié un emoji pleurant de rire en réponse au clapback de Bethenny.

Comme l’a dit Bethenny, cela fait un moment qu’elle n’est pas passée à la télévision. Elle est partie RHONY pour la deuxième fois après la saison 11 en 2019, puis a obtenu sa propre émission de télé-réalité de compétition, Le grand coup avec Bethenny, sur HBO Max, mais il a été annulé après une saison. Bethenny n’a pas fait Voyage ultime entre filles de Real Housewives saison 5 qui vient d’être filmée avec tous les ex-RHONY stars, dont Sonja, Dorinda Medley, Luann de Lessepset Chanteuse Ramona. Il y avait une rumeur selon laquelle Bethenny aurait fait une apparition surprise lors du tournage à Saint-Barth, mais la mère d’un enfant l’a abattu dans le dernier épisode d’elle. De vraies femmes au foyer-podcast ciblé, Réépouses.

« Je porte souvent un chapeau et des lunettes, alors tout le monde a commencé à dire que j’étais là, que j’allais à Saint-Barth, et je n’ai pas corrigé tout de suite, parce que je regardais ce qui se passait, parce que je voulais voir comment loin cette chose stupide pourrait aller », a déclaré Bethenny. Elle a ajouté: « Je dois vous remercier tous et les gens qui écrivent ce genre de choses qui veulent vraiment que je sois là, je suis vraiment vraiment flatté, comme, merci. »

