Bethenny Frankel ne fait pas d’exercice ni de régime pour rester en bonne santé – Hollywood Life

Bethenny Frankel a révélé dans une nouvelle vidéo TikTok qu’elle ne perdait pas le sommeil – ni ne comptait les calories – en essayant d’atteindre un corps de bikini parfait. Dans la vidéo publiée sur son compte de réseau social, la femme de 51 ans De vraies femmes au foyer de La ville de New York alun a répondu à la question d’un fan sur la façon dont elle est capable de “rester si mince”, et sa réponse pourrait vous surprendre.

«Je pesais probablement 20 livres. plus lourd dans la trentaine et j’étais toujours au régime », a admis l’entrepreneure, ajoutant qu’elle ne croyait plus à l’idée de restreindre ce qu’elle mange. « Alors je mange ce que je veux, et je ne me gave jamais. Je ne m’entraîne pas et je ne fais pas de poids. Je crois à l’équilibre. Je crois au sommeil, je crois à la vie, je crois aux frites, je crois à l’alcool et je crois au fait de ne pas être fou.

“Plus vous devenez fou, pire c’est pour vous. Et en vieillissant, vous réalisez que le mode de vie zéro f-s fonctionne mieux », a-t-elle ajouté.