Bethenny Frankel modèle Bikini dans les Hamptons – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Bethenny Frankel vole haut sur la positivité corporelle, et l’homme de 51 ans Les vraies femmes au foyer de New York alun vient de se rendre sur Instagram pour publier un autre cliché de bikini grésillant! “Broncos before bros”, l’icône de la réalité a sous-titré une photo à côté d’un Bronco rouge et blanc en plein air le 12 juillet. Elle a également vanté son look naturel avec les tags, #myhappyplace, #bronco et #noglamnofilter. Sur la photo, la fondatrice de SkinnyGirl portait un bikini string gris, un chapeau de soleil en paille et des lunettes de soleil. Elle a affiché son célèbre sourire et accessoirisé avec un lourd collier lariat en or et une montre blanche et a perfectionné le look avec une pédicure blanche. La bague de fiançailles époustouflante de Bethenny de Paul Bernon était également visible sur sa main gauche.

Sur une deuxième photo aux côtés d’un Bronco vert et blanc, elle portait une pièce noire avec une simple bande blanche sur les bords. Sur cette photo, ses cheveux semblaient mouillés après un plongeon dans la piscine. Les photos ont été prises dans les Hamptons de Long Island. Les 2,7 millions d’abonnés de Bethenny n’ont jamais hésité à faire l’éloge de la star de Bravo et ont profité de la section des commentaires pour s’extasier sur ses dernières photos.

De nombreux commentaires faisaient autant d’éloges pour les camions que pour les maillots de bain. “Omg ces camions sont incroyables !! Oui s’il te plaît!” a commenté un adepte, tandis qu’un autre s’est exclamé: “Vous étiez tellement en avance sur la courbe Bronco”, avec des émojis d’applaudissements. “SHOTGUN dans le Bronco rouge et blanc”, a commenté de manière ludique un fan, accompagné d’un emoji de flamme.

D’autres adeptes ont commenté les efforts récents de Bethenny pour aborder les vrais problèmes de positivité corporelle. “@bethennyfrankel merci d’avoir gardé ça réel !!!!” a écrit un fan. Bethenny a une nouvelle ligne de maillots de bain, Bethenny Swim, qu’elle a lancée en juin via HSN. Et la femme d’affaires n’a pas hésité à modéliser les designs saisissants tout en visitant la plage ou en posant au bord de la piscine. Elle a également été très ouverte sur ses sentiments sur la positivité corporelle.

« Voici la triste vérité. Je fais rarement du sport. Je déteste l’eau. Je donne la priorité au sommeil mais j’échoue. Je mange ce que je veux mais je ne me gave jamais », a-t-elle légendé une superbe photo de bikini bleu ciel le 10 juin, en partie. “Je cours comme un fou avec une énergie sans fin… dans mes 20 et 30 ans, j’ai suivi un régime et fait de l’exercice sans cesse et j’étais beaucoup plus lourd et moins heureux dans l’ensemble avec mon apparence physique.” Bethenny a poursuivi en disant qu’avec une nouvelle perspective, elle choisit le «bonheur». “Je choisis l’équilibre et le bonheur et je fais du mieux que je peux », a-t-elle poursuivi. “Quand j’aurai 90 ans, je ne souhaiterai pas faire plus d’exercice, c’est sûr.”