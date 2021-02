Est Andy Cohen à la recherche de Mr. Right? Sorte de.

Au moins, c’est ce que le Regardez ce qui se passe en direct l’animateur a déclaré le mardi 2 février l’épisode de Juste B avec Bethenny Frankel quand l’ancien Vraies femmes au foyer de New York star a demandé s’il voulait un partenaire de vie.

« Je pense que je le veux, mais je ne semble pas travailler très dur pour l’obtenir », a répondu Andy. «C’est drôle parce que souvent je serai – vous savez, je perds énormément de temps sur Instagram – à regarder les pages des autres et souvent vous voyez des gens et ils sont superbes et il y a tout ça des photos torse nu. Et puis vous vous dites: ‘Ok, laissez-moi me mettre dans la position de sortir avec cette personne maintenant. Est-ce que c’est ce que je veux en tant que petit ami, M. Speedo a photographié tous les jours?’ «

Le patron de Bravo sait que cela semble critique, mais il est finalement conscient que certaines personnes pourraient avoir la même pensée à son sujet.