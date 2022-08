Bethenny Frankel explique pourquoi les bonnes idées ne suffisent pas pour réussir

« Honnêtement, je ne connaissais même pas le mot entrepreneur. J’étais à la fin de la trentaine et je ne connaissais pas le mot « marque », je ne connaissais pas le mot « entrepreneur » », Bethenny Frankel, fondatrice de SkinnyGirl, a déclaré Sharon Epperson lors du sommet virtuel CNBC Small Business Playbook mercredi.

Aujourd’hui, un peu plus d’une décennie plus tard, Frankel est une entrepreneure très prospère et autodidacte, qui a vendu sa margarita hypocalorique préemballée, Skinnygirl Cocktails, pour un montant de 120 millions de dollars, et continue de se plonger dans une série d’entreprises commerciales ambitieuses. avec sa marque de style de vie Skinnygirl, allant des produits alimentaires spécialisés aux vêtements de marque.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas toujours envisagé une vie dans les affaires, elle a toujours envisagé sa prochaine grande idée et ce qu’il faudrait pour la transformer en réalité, a-t-elle déclaré à Epperson.

“J’ai toujours été une personne à idées. Je ne pouvais pas m’empêcher d’exécuter des idées folles que j’avais”, a déclaré Frankel.

La marque Skinnygirl était l’une de ces idées – la vision simple d’avoir son propre cocktail signature. “Je pense très simplement, je voulais avoir un cocktail pour moi, que je voulais boire, et cela pourrait être un cocktail signature que j’ai toujours recherché”, a-t-elle expliqué.

Ce besoin personnel n’était pas une idée dont elle savait immédiatement qu’elle serait acceptée par des millions d’autres.

“Je n’avais aucune idée que je créais la toute première margarita hypocalorique ou que je créais une catégorie de cocktails prêts à boire”, a-t-elle déclaré. Mais une fois qu’elle a réalisé à quel point le concept était populaire, elle a su qu’elle avait l’opportunité d’en faire une entreprise prospère.

Cette transition vers la création d’entreprise est l’endroit où Frankel souligne qu’avoir une bonne idée entrepreneuriale n’est pas ce qui a rendu son histoire exceptionnelle. “Quand vous êtes jeune et que vous pensez que vous êtes intelligent, tout le monde pense qu’ils sont intelligents. Vous pensez que vous avez une bonne idée – tout le monde a une bonne idée”, a-t-elle déclaré.

Une bonne idée a peut-être été le début pour la distinguer, mais le dynamisme et la motivation sont plus importants dans les affaires.

“J’ai vraiment réalisé que ce sont ces gens qui ont ce dynamisme, cette détermination et cette passion, cette nature imparable – c’est vraiment le véritable ingrédient du succès”, a déclaré Frankel. “Parce que tant de gens ont de bonnes idées. Et le monde, la technologie et ce qui est populaire changent tout le temps, donc si vous avez cette constante – d’être un travailleur acharné de la vieille école, vous réussirez. Les gens autour de vous verrons à quel point c’est précieux, car c’est très, très rare”, a-t-elle ajouté.

Frankel dit qu’en plus d’une solide éthique de travail, l’investissement personnel et l’authenticité sont des éléments essentiels à la réussite d’une entreprise entrepreneuriale.

“Les affaires sont solitaires, vous êtes seul”, a-t-elle déclaré. “Vous signez cette ligne pointillée seul, c’est votre réputation, tout ne concerne que vous. … Personne ne se soucie autant que vous de votre entreprise”, a-t-elle déclaré à Epperson.

Elle rejette également l’idée que les affaires et la vie personnelle devraient – ou peuvent – être séparées.

La frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est devenue de plus en plus floue, surtout depuis le début de la pandémie, alors que de nombreux travailleurs ont commencé à travailler à domicile et que les décisions prises dans un domaine ont pris une nouvelle importance dans l’autre.

Et à une époque caractérisée par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, et dans laquelle les propriétaires d’entreprise sont de plus en plus préoccupés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre, les choix commerciaux se sont également avérés être des choix personnels inévitables.

“Les affaires sont très, très personnelles. La façon dont je dépense mon argent dans ma vie personnelle pourrait affecter l’argent que je devrais ou non investir dans des idées commerciales. La façon dont je fonctionne dans ma vie professionnelle pourrait affecter les types d’écoles que ma fille où je serais allé, ou la façon dont je traite mon entreprise affecte la façon dont je passe mon temps – ce qui est si personnel », a déclaré Frankel.

Le nombre de créations de nouvelles entreprises est élevé depuis le début de la pandémie, et Frankel a déclaré que les temps incertains offraient également des opportunités.

“Je pense que les gens continuent à regarder l’équation dans un sens et continuent d’essayer la même clé dans la porte, mais c’est maintenant le moment où vous devez tâtonner et essayer un tas de clés différentes et trouver ce qui vous convient. Parce que quand vous avez des moments de désarroi, quand vous avez des moments de chaos fou, il y a aussi une doublure argentée. Il y a d’autres opportunités », a-t-elle déclaré.

Frankel, qui a acheté et vendu des biens immobiliers au fil des ans, s’est tourné vers l’immobilier de banlieue au début de la pandémie, ce qui s’est avéré être une décision commerciale avisée.

Pourtant, même au milieu de l’évolution de l’entreprise, il est essentiel de rester ancré dans votre mission principale, selon Frankel. “Vous devez être capable de pivoter et de changer, mais aussi de rester fidèle à la base et au cœur de votre entreprise”, a-t-elle déclaré.

Pour tout entrepreneur confronté à la stagnation, Frankel conseille de se concentrer sur ses propres besoins et intérêts, plutôt que de se soucier de ce que font les autres. “Pensez à ce à quoi vous réagissez. Qu’est-ce que vous consommez, qu’est-ce que vous digérez, qu’est-ce qui vous intéresse, qu’est-ce qui vous attire, qu’est-ce qui vous plaît, qu’est-ce que vous n’aimez pas ? Et mettez cela en avant dans votre travail.” dit-elle.

Le souhait personnel de Frankel pour un cocktail prêt à boire hypocalorique s’est transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars.

C’est ce retour vers l’intérieur, avant de s’étendre sur le marché, qui rend les affaires, à la base, essentiellement personnelles.

“Cela doit venir de l’intérieur. Ce qui vous parle vraiment, c’est probablement quelque chose qui parle à beaucoup de gens”, a-t-elle déclaré.