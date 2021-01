Bethenny Frankel et l’ex Paul Bernon ont une réunion agréable après leur séparation

Rompre? Quelle rupture?

Bethenny Frankel est vue assise sur son ex Paul Bernonles genoux de son amie et artiste brésilienne Romero BrittoLe studio de Miami dans une vidéo Instagram que le peintre et sculpteur a partagée le mardi 5 janvier. La séquence a été publiée près de trois mois après E! Les nouvelles ont appris l’ancien Vraies femmes au foyer de New York star et le promoteur et producteur immobilier s’étaient séparés après deux ans de rencontres.

La vidéo Instagram montre également la fille de Bethenny, âgée de 10 ans Bryn Hoppy assis à une table en face de sa mère et de Paul et peignant un tableau avec les conseils de Romero. Tout le monde dans la vidéo porte un masque.

« Aux studios BRITTO avec Bethenny Frankel et sa fille Bryn », a écrit Romero. « @bethennyfrankel #RomeroBritto #Britto #HappyArtBritto #HappyArt #Art #Artsy #FineArt #Fun #Happy #Colors #bethennyfrankel »

L’artiste de 57 ans a également publié sur son Instagram Story une photo de Bethenny, 50 ans, et Paul, 43 ans, se tenant la main. Aucun des deux n’a commenté le statut de leur relation.