Bethenny, qui partage sa fille de 10 ans Bryn avec son ex Jason, la romance de Paul et elle a été rendue publique pour la première fois en décembre 2018, alors qu’il était en vacances en République dominicaine. Et, malgré le fait que Bethenny était toujours légalement mariée, le duo a continué à sortir ensemble jusqu’en octobre 2020, lorsque E! Les nouvelles ont confirmé qu’ils se sont séparés. Cependant, en janvier, Bethenny et Paul étaient de retour ensemble et il passait du temps avec sa fille.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy