Bethenny Frankel dit que ce «drapeau rouge» majeur peut ruiner un entretien d’embauche

“J’évite les fans et les personnes qui postulent simplement pour être sous les feux de la rampe”, déclare Frankel. “Tout n’est pas glamour et amusant comme on pourrait le penser. C’est vraiment du business.”

La seule chose vraiment importante pour moi chez un employé est [that you] travaillez votre a– off.

“Vous pourriez savoir que, par exemple, vous n’avez pas été aussi bon à l’école, et personne ne vous a jamais qualifié de particulièrement intelligent. Mais vous êtes un arnaqueur”, dit-elle. “Tu travailles dur, et c’est presque plus que suffisant.”

Frankel dit qu’il est plus utile de démontrer une solide éthique de travail lors d’un entretien que de se vanter de ses compétences organisationnelles ou de son souci du détail.

“La seule chose vraiment importante pour moi chez un employé, c’est [that you] travaillez votre a– off “, dit-elle.” Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour faire tout cela. Je ne suis pas en train d’ouvrir quelqu’un et de faire une opération au cerveau. Je suis vraiment intelligent. Vous allez apprendre. Si vous voulez travailler dur, vous comprendrez.”

