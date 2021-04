DANS LA BANDE-ANNONCE pour sa nouvelle série de concours de télé-réalité, Bethenny Frankel, alun de Real Housewives of New York City, a terrifié les candidats et a clairement indiqué qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait.

La série de HBO, Big Shot avec Bethenny, montre le magnat de Skinny Girl à la recherche d’un nouveau vice-président des opérations pour son entreprise.

Bethenny dit dans l’aperçu: « Je suis une mère, une philanthrope et un peu un clown. »

Le cadre de 50 ans ajoute: « Je suis un entrepreneur en série. Nous construisons plusieurs marques en même temps. »

« … J’ai besoin de quelqu’un pour diriger ce putain de cirque. »

Plus tard dans la bande-annonce, Bethenny ajoute: « … Ces projets sont conçus pour mettre quelqu’un à l’épreuve. Que les jeux commencent. »

Alors que la compétition s’intensifie, elle dit: « Il n’y a pas de règles. Je peux faire ce que je veux. »

Pendant ce temps, le candidat demande désespérément: « Que cherche Bethenny? Je suis terrifié. »

Le mois dernier, Bethenny s’est fiancée à Paul Bernon.

Les photographes l’ont repérée portant une bague «1 million de dollars» sur une plage de Floride avec Paul et sa fille Bryn, 10 ans.

La nouvelle des fiançailles a ensuite été confirmée par Gens, suivant Bethenny et elle ex Jason Hoppy, avec qui elle partage Brynn, finalisant leur divorce le 20 janvier.

Bethenny est parti RHONY en 2019 annonçant: « J’ai décidé de quitter la franchise Housewives pour explorer mon prochain chapitre. »

Le teaser de la saison 13 pour RHONY présente les acteurs faisant la fête topless ainsi qu’une confrontation liée à la course entre Ramona et la nouvelle venue Eboni Williams.

Le casting actuel est composé de Ramona, Eboni, Luann de Lesseps, Leah McSweeney et Sonja Morgan.