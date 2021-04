BETHENNY Frankel a révélé qu’elle avait rencontré son fiancé Paul Bernon sur une application de rencontres.

le RHONY alun – qui s’est fiancée à Paul plus tôt cette année – s’est vanté d’avoir eu un «scintillement» lorsqu’il est entré dans le restaurant le premier rendez-vous.

Bethenny Frankel a rencontré son fiancé Paul Bernon sur une application de rencontres[/caption]

« Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontres » Bethenny, 50 ans GENS du début de leur relation en 2018.

«J’ai eu beaucoup de chance quand je suis entré et que je l’ai vu. Il eut un scintillement. Il est venu comme annoncé – mieux que annoncé. Il a dépassé le cap.

Bethenny a ajouté ce producteur et promoteur immobilier Paul, 43 ans, lui a proposé sur une île.

«C’était intime. Juste nous deux, sur une île au large de la Floride. Pas de maquillage, pas de manucure, pas de photos de bague. C’était très simple et beau », se souvient-elle.

Elle a révélé qu’ils avaient eu leur premier rendez-vous en 2018 dans un restaurant[/caption]

Bethenny a dit que Paul « avait un scintillement »[/caption]

«C’était une chose étrange à annoncer. Cela me paraissait tout simplement contre-intuitif.

Bien qu’elle ne soit pas trop concentrée sur les plans de mariage pour le moment, le Bravo star a fait une blague: «Je ne vais pas être la vieille dame sur le point de frapper la ménopause qui va au kiosque pour acheter des magazines de mariage. Je me dis: «Qu’est-ce que tu fais?» »

Bethenny n’a pas annoncé ses fiançailles mais a été repérée portant une bague «1 million de dollars» au cours d’une voyage à la plage en Floride avec Paul et sa fille Bryn, 10 ans – qu’elle partage avec l’ex Jason Hoppy.

Bethenny et Paul se sont réunis en octobre 2018, deux mois après la mort de son petit ami Dennis Shields.

Il a proposé sur une île privée au large de la Floride[/caption]

Elle a une fille de 10 ans Bryn avec son ex Jason Hoppy[/caption]

Bien que sa cause de décès n’ait jamais été confirmée, on pense que Dennis a eu une possible overdose.

Ils divisé en octobre de l’année dernière mais réconcilié en février de cette année.

Bethenny a confirmé le jour de la Saint-Valentin que elle et Paul donnaient un autre essai à leur relation.

Elle a posté une photo sexy d’elle-même dans une robe décolletée avec Paul regardant derrière elle, qu’elle a sous-titrée: «Derrière chaque femme… (vous remplissez les blancs ici.)

Son divorce avec Jason a été finalisé en janvier après huit ans de batailles juridiques[/caption]





«Joyeuse Saint-Valentin xoxo #Loveyourself.»

Leur engagement a été annoncé après qu’elle a finalisé son divorce avec elle ex Jason le 20 janvier après huit ans de batailles juridiques.

Bethenny et le dirigeant pharmaceutique Jason ont demandé le divorce en 2013 après trois ans de mariage.

Ils se sont battus pendant des années pour la garde de leur fille Bryn et les questions financières.