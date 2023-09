Bethenny Frankel critique Andy Cohen pour avoir posé des « questions problématiques » – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock/Broadimage/Shutterstock

Bethenny Frankel a continué son compte contre Bravo en poursuivant Andy Cohen et comment il mène des interviews sur Regardez ce qui se passe en direct. Bethenny, 52 ans, avait Nene fuites dans l’épisode du 28 septembre de son podcast, à la suite du procès pour discrimination de Nene en 2022 contre Andy, 55 ans, et le réseau, et au cours de leur conversation, Bethenny a accusé Andy d’avoir posé des « questions problématiques » lors de son talk-show de fin de soirée.

« La dernière fois que j’ai participé à cette émission, j’étais avec ma fille », a déclaré Bethenny, qui est apparue pour la dernière fois dans WWHL en décembre 2022. « Nous sommes tellement habitués à cet environnement. Il est toujours protégé. D’une manière ou d’une autre, il pose des questions du genre : « Qui est la femme au foyer la plus moche ? » Et vous vous dites : « Oh, laisse-moi réfléchir. » Une question si mauvaise. Du genre : « Qui est la pire mère ? » Des questions si problématiques », a-t-elle expliqué.

Le EX-Les vraies femmes au foyer de New York La star a déclaré qu’Andy est « toujours protégé », tandis que les personnalités de Bravo comme elle sont « toujours écorchées vivantes avec de la sauce Tabasco partout sur nous, nues ». Bethenny a poursuivi: «Nous sommes là-bas et nous sommes jetés comme des morceaux de viande pour être déchiquetés par ce véhicule dans lequel nous embrassons le cul pour monter. Et nous jouons tous à ce putain de jeu de merde, parce que nous l’utilisons comme il nous utilise, parce que nous voulons promouvoir notre merde. Mais tout cela semble tellement dégoûtant.

Bethenny, qui a quitté Bravo pour la deuxième fois en 2019 et a récemment accusé le réseau de mal traiter ses stars, a admis qu’elle ne pense pas qu’elle et Andy aient jamais été aussi proches qu’elle le croyait autrefois.

«Je pensais tout ce temps qu’Andy et moi étions vraiment de bons amis, parce que nous nous envoyions des SMS. Mais je suis allée chez lui une fois pour une fête de Noël il y a dix ans », a-t-elle déclaré. « Chaque fois que nous sommes ensemble, nous ne parlons que des femmes au foyer. Est-ce que j’arrive ? Est-ce que je m’en vais ? Nous ne sommes pas vraiment… vous savez à quoi ressemblent vos vrais amis. Je suis maintenant dans ce monde hybride où je pense : « Nous ne nous aimons vraiment pas, mais nous jouons tous les deux à ce jeu. »

« Et pourtant, quand il m’arrive des choses, il ne me félicite pas vraiment », a ajouté la maman d’un enfant. « Et j’ai l’impression qu’il a une sorte de ressentiment, parce que je suis censé être en dessous de lui. Alors je me dis : ‘Je ne pense pas qu’il m’aime du tout.’ Je pense que nous avons tous les deux joué à ce jeu pendant tout ce temps. Et un jour, j’ai simplement décidé de ne pas avoir peur et d’ouvrir ma putain de bouche parce que la seule personne que je protégeais dans tout ce royaume était lui, et il ne me protégeait pas.

Nene, 55 ans, était d’accord avec les commentaires de Bethenny sur Andy. «Je ressens un peu la même chose que toi», dit le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a déclaré un ancien sur le podcast. « Je ne pense pas qu’il m’ait jamais aimé. »

Bethenny et Andy ont déjà fait part de leurs problèmes la dernière fois que Bethenny était présente WWHL. Andy a admis avoir qualifié Bethenny d' »hypocrite » pour l’avoir lancée Re-épouses podcast après avoir « saccagé publiquement les femmes au foyer au cours des trois dernières années ». En réponse, Bethenny a expliqué qu’Andy l’avait félicitée en privé, mais l’avait ensuite ombragée publiquement, ce qu’elle n’aimait pas. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas dénoncé le De vraies femmes au foyer franchise, même si Andy pensait le contraire et l’a appelée pour cela.

Nene, quant à elle, a poursuivi NBCUniversal, Bravo, les sociétés de production True Entertainment et Truly Original, et Andy dans le cadre d’un procès intenté en avril 2022. Dans le procès, Nene a accusé son ancienne co-star Kim Zolciak-Biermann de comportement « raciste » et a affirmé qu’Andy et d’autres dirigeants de NBC/Bravo l’avaient « toléré ». Nene a finalement rejeté son procès en août 2022.