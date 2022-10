Bethenny Frankel claque Kylie Cosmetics et dit que c’est une “arnaque” – Hollywood Life

Voir la galerie





Bethenny Frankel, 51 ans, a critiqué Kylie Cosmetics le 5 octobre et a affirmé que le coffret Birthday PR Box de la société était une “arnaque”. La Les vraies femmes au foyer de New York alum a partagé une vidéo Instagram où elle a expliqué que la boîte décorative à 175 $ est livrée avec les deux mêmes produits que le pack d’anniversaire moins voyant à 58 $. “Fille ne le fais pas, ça n’en vaut pas la peine”, a déclaré Bethenny, avant de souligner que la boîte de relations publiques d’anniversaire coûte 117 $ de plus simplement parce qu’elle est livrée dans une boîte en papier.

“Je suis confus. Je pensais que quelque chose devait être différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a une boîte que vous allez jeter à la poubelle à moins que vous n’ayez un hamster que vous allez mettre ici », a-t-elle dit en plaisantant à propos de la boîte de relations publiques d’anniversaire. “C’est une boîte en papier. Je suis confus », a ajouté Bethenny. “Alors je vais garder ceux-ci, qui coûtent 58 dollars, parce qu’ils sont mignons et que je les ai achetés. Ceci est retourné parce que c’est une arnaque.

La vidéo a ensuite brièvement coupé Bethenny en faisant du shopping où elle a laissé tomber quelques “dernières nouvelles”. Bethenny a révélé que Kylie Beauty n’accepte en fait pas les retours, ce qui a contrecarré ses projets de rendre la boîte de relations publiques d’anniversaire. “Peut-être que je vais aller au centre commercial et m’acheter un hamster”, a déclaré le fondateur de Skinnygirl en se moquant.

“A quel point devons-nous être stupides?” Bethenny a ajouté, alors que les images montraient la mère de l’un d’eux continuant de critiquer Kylie Jennerc’est l’affaire. «Je veux dire que je suis une ventouse. Je l’aime, j’aime l’emballage. Mais là où tu me perds, c’est quand tu m’arnaques », a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Bethenny vise l’une des entreprises de la sœur KarJenner. elle a passé en revue Kim Kardashiande la ligne de soins de la peau SKKN BY KIM sur TikTok en août et lui fait très peu de compliments, qualifiant la ligne de « impraticable au mieux ». Bethenny a déclaré que l’emballage de la crème pour les yeux était “bulbeux” en raison de sa forme ronde. Elle s’est également plainte que les produits étaient “gigantesques” et beaucoup trop difficiles pour quiconque sans avion privé de voyager avec les articles.

Dans l’ensemble, il semble que Bethenny ne soit fan d’aucune des entreprises de KarJenner. Peut-être qu’elle passera ensuite en revue Khloe kardashiande bons vêtements américains ou Kendall Jenner818 Tequila.