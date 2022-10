Bethany Lutheran Church of Crystal Lake présentera un artiste de jazz de Chicago – Shaw Local

L’église luthérienne Bethany de Crystal Lake mettra en vedette l’artiste de jazz de Chicago Christy Bennett pour une représentation de son programme Forgotten Songwriters à 15 h le dimanche 16 octobre à son emplacement du 76 W. Crystal Lake Ave.

Bennett se concentre sur le travail des femmes, en particulier celles qui sont noires, autochtones et de couleur, selon un communiqué de presse. Forgotten Songwriters présente la musique de certaines des auteures-compositrices préférées de Bennett des années 30 et 40, ainsi que des histoires sur leurs antécédents et leurs carrières.

Bennett est titulaire d’un diplôme en interprétation vocale de l’Université DePaul et a enseigné le chant et le piano à l’Académie de musique et d’art. Elle est directrice du développement et du personnel chez Access Contemporary Music.

Le concert sera accueilli par l’église avec une collecte volontaire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur bethanylc.com.