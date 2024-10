Bethany Joy Lenz espère qu’elle et Hilarie Burton pourront « comprendre » leurs « malentendus »

« J’adore Hilarie », a affirmé Lenz, qui a joué Haley James Scott dans la série pendant les neuf saisons. « Je l’ai toujours fait et je le ferai toujours et je n’ai aucun problème avec elle. »

Bethany Joy Lenz devient franche à propos du fossé perçu entre elle et ses camarades Une colline d’arbre camarade de casting, Hilarie Burton.

En apparaissant sur le Appelle-la papa podcast mercredi, Lenz a déclaré qu’elle n’avait « aucun problème » avec Burton et espérait que les deux hommes pourront résoudre les « malentendus » qui sont apparemment survenus depuis qu’ils se sont réunis pour leur OTR revoir le podcast, Reines du drameen 2021.

« J’adore Hilarie », a affirmé Lenz, qui a joué Haley James Scott dans la série pendant les neuf saisons. « Je l’ai toujours fait et je le ferai toujours et je n’ai aucun problème avec elle. »

« Il y a eu des malentendus bizarres que j’espère vraiment que nous pourrons résoudre un jour, mais j’adore cette fille », a-t-elle ajouté.

Les fans ont commencé à spéculer qu’il y avait des problèmes au paradis entre les anciennes co-stars après qu’il soit apparu que Burton, qui jouait Peyton Sawyer dans le drame pour adolescents bien-aimé, avait abandonné ou bloqué Lenz sur Instagram.

Certains fans pensent que Burton était contrarié que la couverture du livre de Lenz ressemble à ses mémoires de 2023, Fille du Grimoire, bien que Burton n’ait jamais commenté cette spéculation.



Les femmes se sont associées pour animer leur podcast avec une co-star Sophie Bush à partir de 2021, et avait co-animé l’émission en trio jusqu’en juillet, lorsque Burton a annoncé qu’elle se retirait de son concert d’animation et que Robert Buckley (qui a joué Clay Evans de 2009 à 2012) a pris sa place.

« Nous avons atteint la fin de mon expérience dans les coulisses de la série, et j’ai donc vraiment commencé à remettre en question ce que j’y ai apporté, mais aussi comment garder cette narration vivante et importante », a déclaré Burton, qui a joué dans la série. des saisons 1 à 6, dit à l’époque. « Et donc, alors que nous nous dirigeons vers les saisons 7 à 9, il était important que nous présentions une nouvelle reine qui pourrait me remplacer. »

L’actrice a cependant déclaré qu’elle allait « intervenir » sur le podcast dès qu’elle le pourrait. Elle a présenté Buckley comme quelqu’un « qui représentait les mêmes choses que celles que j’ai apportées à cette série ».

Burton a également déclaré qu’elle avait l’impression de pouvoir « enfin prendre une profonde inspiration » lorsqu’elle Reines du drame les épisodes sont terminés.



« Chaque semaine, c’était : ‘Oh mon Dieu, je dois raconter cette histoire. Oh, mon Dieu. Nous devons revivre ça.’ Et il y avait évidemment tellement de bonnes choses dedans », a-t-elle ajouté. « Mais je devrais me préparer un peu chaque semaine. »

Ailleurs au cours de l’interview, Lenz a parlé du culte dans lequel elle appartenait pendant le tournage. AUTREce qui a certes affecté ses relations avec ses co-stars, racontant Appelle-la papa l’animateur Alex Cooper que les choses étaient « dures » avec Bush pendant le tournage.

« Nous vivons une amitié étroite, mais nous ne savons pas vraiment comment nous connecter », a expliqué Lenz. « C’est dur. »

Elle a poursuivi : « Je pense que nous abordions tous les deux la vie d’une manière similaire, mais avec des perspectives opposées. Elle aurait été beaucoup plus prompte à écouter mon point de vue et à m’entendre que je ne l’aurais été à l’époque. Mais je pense que fondamentalement, C’était probablement une similitude. »

Lenz a déclaré que même si elle et Bush n’en avaient pas parlé en profondeur, ils avaient discuté de la distance de Lenz par rapport au casting pendant la diffusion de l’émission sur le podcast.



« Un peu, pas autant que je l’aurais souhaité », dit le Dîner pour vampires : la vie dans une émission de télévision culte (Tout en étant également dans un culte réel !) dit l’auteur.

« Sur Reines du dramenous avons définitivement parlé de notre époque à l’époque et de ce qui était difficile et à quel point c’était formidable de se reconnecter et du sentiment de démêler des choses qui nous étaient si mystérieuses à l’époque. Mais non, c’est un voyage en constante évolution. Il y a encore beaucoup de gens dans ma vie pour qui je… mec, la honte est une chose difficile. «