Bethany Joy Lenz a établi un programme sexuel avec son mari, le fils du chef de la secte

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Bethany Joy Lenz était un nom connu au début des années 2000 en raison de son rôle principal dans « One Tree Hill » de la CW. En même temps, elle était, sans le savoir, membre d’une secte.

En 2023, l’actrice a partagé sur son podcast avec Sophia Bush et Hilarie Burton, anciennes camarades du casting de « One Tree Hill », qu’elle avait caché ce secret au public pendant environ une décennie.

« Il y a beaucoup de choses à dire », avait-elle déclaré à l’époque. Compte tenu de l’intérêt du public, elle a décidé d’écrire un livre sur son expérience, « Dîner pour vampires », qui sortira plus tard ce mois-ci.

Dans une nouvelle interview avant sa sortie, l’actrice, aujourd’hui âgée de 43 ans, a partagé comment tout le groupe, y compris son ancien mari, le fils du chef de la secte. lui a fait pression pour qu’elle arrête de jouer.

L’ACTRICE DE ‘ONE TREE HILL’ S’EST ENFUIE À HOLLYWOOD AVEC BÉBÉ APRÈS AVOIR QUITTÉ LA CULTE : ‘BEAUCOUP DE PLEURS SUR LE SOL LES NUITS’

« J’étais tellement avancée dans ma soumission et mon abdication à ce groupe. … Et le fait est que c’était déguisé en soumission à Dieu », a-t-elle déclaré mercredi sur le podcast « Call Her Daddy ». « À partir de là, tout ce qui concerne ma carrière a commencé à se répercuter sur le groupe parce que je ne faisais pas confiance à mon propre instinct pour savoir si j’étais sur la bonne voie ou si j’acceptais le bon travail. »

Sur le radar des studios en raison du succès de sa série télévisée, Lenz a expliqué qu’elle avait plus d’opportunités d’agir.

« J’ai été choisie pour incarner Belle dans « La Belle et la Bête » et j’ai abandonné sur les conseils – les conseils sévères – de « Les », qu’elle identifie comme le chef de la secte dans son livre.

« Il y avait de très gros films pour lesquels j’étais sur une courte liste, pour lesquels j’ai auditionné, j’ai été épinglé, puis j’ai dû appeler mon agent et lui dire : ‘Vous savez quoi, en fait, je ne veux pas faire ça.’ Je ne veux pas continuer à auditionner pour ça. »

Lenz a dit que tout était une question de contrôle.

« Plus je travaillais, moins ils me voyaient. Plus je travaillais, plus je gagnais en confiance en mes capacités et en ma créativité », se souvient Lenz.

Elle a dit que la raison pour laquelle « One Tree Hill » n’était pas un problème est que les membres de la secte connaissaient son emplacement lorsque la série a été tournée principalement à Wilmington, en Caroline du Nord. Ils connaissaient également les acteurs et l’équipe et étaient capables d’influencer ses opinions à leur sujet. Elle ne rencontrait personne de nouveau non plus.

« Plus je travaillais, moins ils me voyaient. Plus je travaillais, plus je gagnerais en confiance en mes capacités et en ma créativité. » — Béthanie Joy Lenz

Dans la série, Lenz était la moitié du couple bien-aimé, Haley et Nathan, autrement connu sous le nom de « Naley ». Leur scénario dans la série impliquait qu’elle embrasse son mari à la télévision, James Lafferty.

« Personne ne s’en souciait sauf mon mari », a-t-elle dit à propos de son baiser avec Lafferty. « Il détestait ça, mais il voulait aussi que j’arrête de jouer pour que j’arrête de m’embrasser avec d’autres gars. »

Mais même si son mari voulait qu’elle arrête d’agir, il comptait également sur ses revenus pour assurer sa viabilité. Lenz a déclaré qu’elle avait perdu 2 millions de dollars au profit de la secte après avoir fusionné ses finances avec son mari.

« Je viens de faire le truc d’une épouse chrétienne dévouée et j’ai fusionné mes comptes », a-t-elle expliqué. « Il ne m’est pas venu à l’esprit que j’allais être exploité. C’était plutôt une vérification instinctive du genre : » Ceci est à moi. J’ai travaillé très dur pour tout cela, et je suis Je ne suis pas sûr que je devrais simplement ajouter au hasard le nom de quelqu’un d’autre sur le compte. Mais je vais l’épouser, donc je suppose que ça va.' »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Lenz a déclaré que lorsqu’elle avait épousé son mari, qu’elle appelle « QB » dans le livre, leur relation était « ludique et facile », même si les deux n’étaient pas vraiment liés.

« Nous n’avions pas grand-chose en commun », a admis Lenz. « Il n’y avait pas beaucoup de stimulation intellectuelle. … J’étais en quelque sorte à court d’options. Je ne pouvais pas sortir avec un non-chrétien. Je ne pouvais pas vraiment sortir avec quelqu’un en dehors du groupe, et certainement pas avec quelqu’un qui vivait n’importe où en dehors de cette zone. … C’est juste devenu ce genre de situation arrangée.

Au cours de leur relation, son mari avait ce qu’elle appelait « une autorité spirituelle », a déclaré Lenz.

« Il ne m’est pas venu à l’esprit que j’allais être exploité. » — Béthanie Joy Lenz

« D’après ce que j’ai compris dans le groupe, c’est l’homme qui a le dernier mot sur tout, et il a le dernier mot. Et vous n’êtes vraiment pas autorisé à le remettre en question. Vous ne pouvez pas remettre en question ses décisions. Vous pouvez Je ne connais pas les choses profondément intimes de sa vie. Il doit s’adresser à d’autres hommes pour cela. Mais il est responsable de toi, et il est censé connaître toutes les choses profondes et intimes de ta vie.

« Mais pas avec ces mots, sinon j’aurais dit ‘Vous êtes tous fous' », a-t-elle plaisanté sur le podcast.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cependant, Lenz a déclaré que son mariage n’était pas si mauvais car elle avait une fille issue de cette relation. Dans une interview accordée au magazine People, elle a déclaré : « Plus je m’en éloigne, plus j’y vois une bénédiction. »

« Plus je vois de bonnes choses en traversant cela », a-t-elle ajouté, faisant référence à sa fille, Maria.

Sur le podcast « Call Her Daddy », Lenz a parlé des problèmes d’intimité avec son mari, qui ont rendu la relation encore plus difficile.

« Je n’avais pas cette attirance. Je n’ai jamais vraiment eu cette motivation. Nous n’étions tout simplement pas connectés. Nous n’étions pas les bonnes personnes l’un pour l’autre et, donc, parce que j’étais tellement désintéressé par le sexe, je On m’a ensuite demandé de suivre un planning », a-t-elle révélé.

Lenz a déclaré que le message général était le suivant : « Vous devez simplement le faire. Faites-le. C’est votre devoir, c’est votre travail en tant qu’épouse. Vos émotions s’aligneront si vous le faites. Si vous le faites suffisamment, alors Finalement, vous trouverez un moyen d’en profiter, vous trouverez un moyen de vous sentir connecté.

L’emploi du temps convenait finalement à son mari.

« C’était une routine à laquelle je devais participer pour maintenir la paix dans mon mariage », a déclaré Lenz.

Elle a admis que son « estomac tombait à chaque fois » que son mari arrivait en ville, partageant comment ce traumatisme avait affecté ses autres relations. « J’ai eu tellement de stress post-traumatique en me présentant à l’aéroport pour le voir, sachant que j’allais devoir commencer ce programme sexuel pendant, genre, les deux ou trois prochaines semaines. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En parlant avec People, Lenz a déclaré qu’elle n’avait aucun motif néfaste en racontant son histoire.

« Je n’ai pas écrit ce livre pour me venger de qui que ce soit. Je voulais juste dire la vérité honnête sur ce qui s’est passé », a déclaré Lenz.

Elle a déclaré qu’à travers ce livre, elle allait aider les gens « qui ont vécu cela et ne savent pas quoi faire de leur honte, qui la vivent peut-être actuellement et ne savent pas vraiment comment identifier ce qu’ils ressentent ». « Mais peut-être qu’ils peuvent reconnaître et voir quelque chose dans ce que je dis », a-t-elle ajouté. « Et aidez les gens qui autrement pourraient se retrouver dans quelque chose comme ça, et maintenant ils savent quels signaux d’alarme rechercher. »