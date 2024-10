Bethany Hamilton pleure la perte de son neveu de 3 ans après sa mort par noyade

Le neveu de 3 ans de la surfeuse Bethany Hamilton est décédé des suites d’une noyade.

Bethany Hamilton a partagé une série d’images du tout-petit, Andrew, sur Instagram Le 19 octobre, écrivant : « Le Seigneur a reçu mon doux neveu Andrew sous ses beaux soins. »

« Même s’il va beaucoup nous manquer à ma famille et à moi, nous sommes convaincus que sa joie est pleine de Jésus », a-t-elle poursuivi en légende.

Bethany Hamilton a remercié ses partisans pour « leur amour, leurs prières et leur soutien » pendant cette période difficile.

Plus tôt dans la journée, le frère de Bethany Hamilton et père d’Andrew, Timothy Hamilton, a partagé une photo de son fils et a écrit qu’il « est entré dans le repos céleste » après « avoir succombé aux blessures subies une semaine auparavant lors d’une noyade ».

Dans la légende, Timothy Hamilton a écrit que lui et la mère de son fils, Kyah, et leurs enfants – Thomas, Joshua, Matthew, Noelle et John – étaient en deuil.

« Cela fait terriblement mal et Andrew nous manque plus que les mots ne peuvent l’exprimer », a-t-il écrit. « Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n’ont aucun espoir. Nous nous réjouissons de l’espérance certaine de la gloire de Dieu, au nom duquel André a été baptisé, dont le sang précieux a lavé André et fait de lui un enfant et un héritier du ciel.

Dans ce même article, Timothy Hamilton a écrit que « toutes les meilleures interventions pour sauver des vies avaient été épuisées » avant la mort de son fils.

Le 12 octobre, Bethany Hamilton avait partagé une publication commune sur Instagram avec son frère, Noah Hamilton, demandant si des abonnés pouvaient leur donner « des informations sur ce que nous pouvons faire pour donner à mon neveu la meilleure chance ».

« AIDE‼️ Mon précieux neveu a été transporté (sic) à Kapiolani à Oahu ce matin après s’être noyé la nuit dernière. Il a encore un battement de cœur et du combat en lui », peut-on lire en légende.

Noah Hamilton a partagé un mise à jour Le 14 octobre, demandant aux adeptes de prier pour la fonction cérébrale et rénale d’Andrew. Dans le message, il a créé un lien vers une page de don, qui a fourni des informations supplémentaires.

Selon la page de don, Andrew vomissait avec de la fièvre le 11 octobre. Ce jour-là, il était dans une baignoire « à seulement 15 pieds de la cuisine et du salon », lorsqu’il a été retrouvé inconscient.

« Il a été retrouvé inconscient, ce qui est déconcertant car il est l’enfant le plus fort de ses cinq frères et sœurs à cet âge et un nageur extraordinaire, même en pleine mer », peut-on lire sur la page. « Une compression thoracique a commencé, il avait un léger battement de cœur. Il a passé quelques heures à l’hôpital de Wilcox avant son évacuation médicale vers Oahu.

Andrew a ensuite été placé sous assistance respiratoire au centre médical Kapiʻolani pour femmes et enfants à Oahu, Hawaï.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com