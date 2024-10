Bethany Hamilton dit que son neveu de 3 ans a été retrouvé inconscient dans sa baignoire

Bethany Hamilton a plaidé pour un miracle médical après que son neveu de 3 ans, Andrew, ait été retrouvé inconscient dans une baignoire lors d’une noyade.

Le surfeur professionnel est allé sur Instagram Samedi pour expliquer l’accident s’est produit vendredi soir et le petit enfant a été transporté par avion vers un hôpital d’Oahu, à Hawaï, via un hélicoptère le lendemain matin.

« Il a encore un battement de cœur et il a du combat en lui », a-t-elle écrit à côté d’une photo de son neveu tenant une planche de surf.

Bethany Hamilton a révélé que son neveu de 3 ans, Andrew, avait été hospitalisé après une noyade dans une baignoire. Béthanie Hamilton/Instagram

Le surfeur professionnel a écrit via Instagram que l’accident s’est produit vendredi soir et que le petit enfant, vu ici sur une photo publiée samedi, a été transporté par avion vers un hôpital d’Oahu, à Hawaï, le lendemain matin. Béthanie Hamilton/Instagram

« Nous sommes détruits », a ajouté le survivant de l’attaque de requin. « Mais je sais à quel point un soutien médical approprié peut améliorer ou défaire les chances de survie d’une personne. »

« Dans ce cas, nous demandons l’aide de toute personne ayant des informations sur ce que nous pouvons faire pour donner la meilleure chance à mon neveu », a poursuivi Hamilton, 34 ans.

Le frère de Bethany, Noah Hamilton, a également qualifié son neveu d’« enfant résilient » et de « nageur extraordinaire ». selon le Daily Mail.

« Il a encore un battement de cœur et il se bat en lui », a-t-elle légendé une photo de son neveu. Béthanie Hamilton/Instagram

Hamilton a ajouté que sa famille était « détruite ». Getty Images

« Il a trois ans et demi sur cinq », a déclaré Noah. « C’est un enfant fort et résilient et un nageur extraordinaire. Il a été constaté qu’il ne respirait pas l’eau peu profonde de la baignoire. Ses signes vitaux étaient suffisants pour l’emmener à Oahu.

Bethany a ensuite fait le point sur ses abonnés, expliquant qu’elle avait pu entrer en contact avec le Dr Paul Harch, un clinicien en oxygénothérapie hyperbare (HBOT).

Selon la Mayo Clinic, la pratique de Harch « est un traitement bien établi pour les accidents de décompression, un risque potentiel de la plongée sous-marine » et « implique de respirer de l’oxygène pur dans un environnement sous pression ».

« Mais je sais à quel point un soutien médical approprié peut faire ou défaire les chances de survie d’une personne », a poursuivi l’athlète. Mike McGregor

Hamilton a supplié les fans de la mettre en contact avec toute personne susceptible de l’aider. WSL via Getty Images

Site Web de Per Harchil a utilisé ce traitement pour aider des enfants qui se sont noyés et, en 1997, il a réussi à guérir un « enfant noyé inconscient » qui s’est noyé au fond d’une piscine.

Dimanche, Bethany a profité de son histoire Instagram pour remercier ses fans pour leur soutien, affirmant qu’elle n’avait pas l’intention de rendre la nouvelle publique mais qu’elle savait que cela pourrait conduire à plus de connaissances.

«Je n’ai pas l’intention de publier beaucoup de messages», a-t-elle écrit. « Et sera en grande partie hors de cet espace. »

Plus tard dans la journée, un fan l’a mise en contact avec un médecin. Mirek Towski/DMI

Dimanche, Hamilton a remercié les fans pour leur soutien et a partagé qu’elle ne serait pas souvent sur les réseaux sociaux. SplashNews.com

Bethany a inspiré le film de 2011 « Soul Surfer », avec Anna Sophia Robb.

Le film raconte l’histoire de l’athlète, qui raconte comment elle a perdu son bras après avoir été attaquée par un requin tigre au large de Kauai en 2003, alors qu’elle avait 13 ans.

Bethany, cependant, n’a pas laissé le revers l’empêcher de participer à des compétitions de surf et a remporté le prix ESPY du meilleur athlète de retour un an plus tard.