Bethany England et Drew Spence: Pourquoi nous sommes passés de Chelsea Women à Tottenham Women | Nouvelles du football

Dans un À l’intérieur du WSL En exclusivité, Bethany England et Drew Spence révèlent pourquoi ils ont déménagé de Chelsea à Tottenham, comment ils se sont installés et discutent de la prochaine Coupe du monde.

Spence a rejoint l’équipe de Rehanne Skinner en juin 2022, mettant fin à son temps en tant que joueuse la plus ancienne de Chelsea. Elle a passé 14 ans avec les Blues, remportant 13 titres majeurs et atteignant une finale de la Ligue des champions.

Elle a retrouvé son ancien coéquipier de Chelsea en Angleterre en janvier alors que l’attaquante changeait d’un coin de Londres pour un autre. Elle a fait la une des journaux avec un record britannique de 250 000 £ et a déjà remboursé cette foi avec trois buts lors de ses cinq premiers matches pour les Spurs.

Lorsqu’on lui a demandé si le prix jouait dans son esprit, England a répondu À l’intérieur du WSL La présentatrice Jess Creighton : “J’aimerais dire non, mais il y a eu des plaisanteries dans le vestiaire à ce sujet, ce qui est normal – cela fait partie intégrante du travail.

“J’étais juste content d’être sur le terrain, mais quand c’est entré, j’ai poussé un gros soupir de soulagement et ça m’a fait penser, ‘nous sommes sérieux, allons-y’. Pour être juste, ça ne m’a pas dérangé depuis. Le bon départ que j’ai pris m’a aidé.

L’Angleterre a également passé pas mal d’années à Chelsea – sept au total – mais des minutes limitées l’ont obligée à redécouvrir sa passion pour le jeu.

“Je savais que j’avais besoin de jouer et je sentais que, aussi grand que soit un club comme Chelsea, mon temps là-bas devait arriver”, a-t-elle expliqué.

L’Angleterre a marqué trois buts en cinq matchs pour les Spurs





“J’avais passé une bonne partie des dernières années à être joueur de banc. Pour moi, cela ne me donnait pas le même sentiment et l’amour que j’avais avant, donc je savais que je devais jouer. C’était l’endroit où Je pensais que j’allais avoir la meilleure opportunité de montrer ce que je peux apporter.

“Il y a certainement eu des moments où je n’ai pas apprécié. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas apprécié l’équipe ou le personnel, la partie gagnante était amusante, mais ce sont les petites choses.

“Vous ne faites pas ça tous les jours, vous ne gagnez pas de titres tous les jours, donc c’était plus l’effet d’entraînement du quotidien de savoir que l’aspect minutes du jeu devenait de moins en moins, donc j’avais besoin de faire ce changement.”

C’était un sentiment partagé par Spence, qui luttait également pour le temps de jeu dans une équipe toujours talentueuse de Chelsea. Elle avoue qu’elle voulait s’éloigner pour retomber amoureuse du football également.

“Personnellement, il s’agissait davantage de profiter à nouveau du sport que j’aime”, a-t-elle déclaré. “C’était difficile. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, même si vous aimez quelque part depuis si longtemps, c’est difficile d’être dans la position dans laquelle j’étais.

Spence a rejoint Tottenham à l’été 2022





“Cette carrière n’est pas longue, alors profitez-en. Ensuite, il y a la Coupe du monde cet été, pour laquelle je suis excité et je m’assure d’être aussi en forme et en bonne santé que possible pour cela.

“Les Spurs étaient la meilleure solution pour moi. Je connais certaines des filles depuis un certain temps et je n’ai entendu que de bonnes choses. Quand j’ai parlé à Rehanne, j’ai eu une conversation vraiment positive – la direction que prend le club. , la foi qu’elle avait en moi et la confiance qu’elle m’avait aidée à prendre ma décision.

“Il y a toujours d’autres intérêts lorsque vous quittez un club de Chelsea, mais pour moi, il était important de se sentir à l’aise et de sentir que je vais quelque part où ils avancent. J’ai vu de grands progrès dans ce club, mais je pense qu’ils continuent [make strides], comme amener Beth par exemple. Ce n’est vraiment que le début.”

Drew Spence sur la question de savoir si la signature de Bethany England indique l’ambition des Spurs “Certainement, et je pense que cela aide les autres joueurs autour de vous. Avec le club dans lequel nous étions auparavant, lorsque des joueurs de renom arrivent, vous devez améliorer votre jeu chaque jour. “Chaque séance d’entraînement, vous devez être au plus haut niveau de performance. J’espère que d’autres filles de l’équipe aspirent à cela, plutôt que de s’en éloigner. “Si Rehanne continue à faire venir des joueurs, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas aller plus loin.”

Avec les deux amis clairement proches, Spence a-t-il joué un rôle dans le transfert de l’Angleterre à Tottenham ?

“Je vais être honnête, je ne savais rien… Je ne peux pas me débarrasser d’elle !” plaisante le milieu de terrain.

“Je suis ravi qu’elle soit ici. Je sais ce qu’elle peut apporter à une équipe. Nous avons eu du mal à marquer et elle en a déjà trois sur cinq. Je suis juste heureux qu’elle soit heureuse et d’être de retour avec elle.

“Je l’aidais le week-end [against Manchester United] et c’est agréable d’avoir notre connexion à nouveau. Je pense que nous avons toujours eu ça à Chelsea, donc je suis excité pour la saison et les saisons à venir.

“Nous savons toujours où en sont les uns et les autres sur le terrain et cela vient juste après des années de jeu les uns avec les autres et d’être sur le terrain d’entraînement tous les jours. Nous devons juste faire venir ici maintenant.”

Temps forts du match de Super League féminine entre Tottenham et Manchester United



S’installer aux Spurs

Spence avait sept mois d’avance sur son coéquipier, mais comme on pouvait s’y attendre dans tout grand changement de vie, il lui a fallu du temps pour s’installer à Tottenham.

Elle a expliqué: “J’ai eu beaucoup de changements en dehors du football, mais tout est autour de moi, donc je vais bien dans cet aspect. J’ai de la famille à proximité dans l’Essex, donc quand j’ai du temps libre, je peux aller voir eux, ce n’est plus un long voyage, ça fait partie de la vie, il faut faire de grands changements.

“Quand je ne connais pas vraiment les gens, je suis assez calme, donc il m’a fallu un certain temps pour ressentir les gens que je ne connais pas vraiment.

“Mais c’est un groupe tellement formidable et beaucoup d’entre eux sont ensemble depuis longtemps, quand ils étaient dans les tranchées. Maintenant, ils en sont sortis et ils essaient de construire.

À l'intérieur du WSL



Jeudi 16 février 18h30





“Tout le monde a été très accueillant. Apprendre de nouvelles personnalités fait partie du football, les gens entrent et sortent chaque année, c’est quelque chose que j’ai toujours eu à Chelsea, donc c’était facile pour moi.

“J’ai définitivement l’impression de m’être installé maintenant. Il m’a fallu un peu de temps pour m’habituer à l’environnement, surtout après avoir été quelque part pendant tant d’années. C’était ma maison, ma famille, donc ça m’a pris un certain temps pour mettre les pieds sur terre.

“J’ai déménagé de Surrey à Essex et c’était un changement en soi. Maintenant, j’ai l’impression d’être installé dans l’équipe et je suis vraiment heureux d’être ici. Les résultats n’ont pas été excellents pour le moment mais on va y arriver.”

Six semaines après son déménagement, England et sa nouvelle fiancée n’ont pas encore trouvé de domicile permanent dans l’Essex, à proximité de la base d’entraînement Hotspur Way de Tottenham. Plutôt que de combattre le capricieux M25 chaque matin, le club a proposé à l’Angleterre des logements à proximité alors qu’il poursuit sa recherche de propriété.

“Nous essayons toujours de trouver un endroit où déménager, je suis toujours dans le Surrey mais nous y sommes”, a-t-elle déclaré.

Bethany England explique pourquoi elle n’a pas célébré après avoir marqué contre Chelsea “J’ai été interviewé à ce sujet avant le match de Chelsea, ils m’ont demandé si je le ferais et par respect mutuel pour le club, les joueurs et les fans – j’étais là depuis longtemps – ce n’était jamais quelque chose que j’allais faire, être le premier en tout cas. “Je ne dis pas que cela n’arrivera pas à l’avenir et si cela avait été un but gagnant, cela aurait peut-être été différent. “Mais cela nous a remis sur un pied d’égalité et il s’agissait de revenir à la ligne médiane et il y avait un respect mutuel.”

Temps forts du match de Super League féminine entre Tottenham et Chelsea



“Le club a été formidable pour m’aider à trouver une de leurs maisons pour rester quelques nuits par semaine pour économiser le voyage, car le M25 n’est pas une blague certains matins. Cela peut me prendre deux heures pour me rendre à l’entraînement et ce n’est pas ce que dont vous avez besoin ou comment vous voulez commencer votre journée. Le club a été formidable pour faciliter cela et faciliter cela, donc tout s’est bien passé.

Comme Spence l’a déjà dit, l’Angleterre a également été impressionnée par l’ambition de Tottenham pour son équipe féminine. Le manager des Spurs, Skinner, est à nouveau acheté comme une raison clé derrière la signature d’un joueur.

L’Angleterre a déclaré: “J’ai également eu de longues conversations avec Rehanne sur l’orientation du club et la direction dans laquelle il se dirige.

“C’est encore un club relativement nouveau en termes de ligue supérieure et je pense qu’ils ont fait du bon travail au cours des dernières années de construction. Il y a encore du chemin à parcourir, mais ils ont toutes les bonnes choses en place et donc beaucoup à offrir.

“Ce n’est jamais facile de quitter Chelsea et d’essayer de choisir l’endroit qui vous convient. Vous devez avoir la conviction du manager qu’il peut compter sur vous et vous faire confiance.

“La façon dont ils changent constamment, et nous avons eu une réunion il n’y a pas longtemps sur toutes les implémentations qu’ils veulent apporter pour mettre le club encore plus haut. Il y a beaucoup de points positifs à prendre qui ne seront pas seulement un solution rapide du jour au lendemain.

“Je pense que les gens oublient qu’il faut du temps pour construire une unité aussi forte dans un club, mais cela va définitivement dans la bonne direction. Le club pousse définitivement l’équipe féminine beaucoup plus qu’auparavant.”

Ambitions pour la Coupe du monde : “Tout le monde veut représenter son pays dans les grands tournois”

Image:

L’Angleterre a remporté l’Euro 2022 avec l’Angleterre l’été dernier





Il est indéniable que les deux joueurs se sont déplacés pour augmenter leurs chances de jouer à la Coupe du monde cet été. L’Angleterre visera une place dans l’équipe des Lionnes de Sarina Wiegman, après avoir fait partie de l’équipe gagnante de l’Euro 2022.

Lorsqu’on lui a demandé que la Coupe du monde faisait partie de sa décision de transfert, l’Angleterre a répondu: “Il y a un élément de cela. Je l’ai dit plusieurs fois, je voulais juste recommencer à jouer au football régulier, redevenir le meilleur possible. sur le terrain et tout ce qui en découle, que ce soit l’Angleterre ou non, est un bonus.

“Tout le monde veut représenter son pays dans les tournois majeurs, j’y ai goûté cet été. Pour moi, c’est toujours dans un coin de ma tête, mais la priorité pour moi est de bien jouer à nouveau.”

Pour Spence, elle vise à faire partie de l’équipe jamaïcaine pour le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sera la deuxième Coupe du monde consécutive du pays, après avoir fait ses débuts en compétition lors de l’édition 2019 en France.

Image:

Spence espère être impliqué dans l’équipe jamaïcaine de la Coupe du monde





“Je n’ai jamais participé à un tournoi majeur auparavant, donc je pense que ce sera l’une des expériences que vous ne réalisez pas vraiment tant que vous n’en êtes pas sorti. Quand j’y suis, je dois tout prendre dans ma foulée », a déclaré Spence.

“C’est leur deuxième tournoi, donc beaucoup de filles y sont déjà allées. Je peux aussi profiter de leur expérience. C’est un groupe tellement formidable et c’est comme une famille. Ils embrassent tous ceux qui viennent et nous avons vraiment un groupe difficile, mais personne ne pensait que nous nous qualifierions en premier lieu.”

L’Angleterre était également sur place pour offrir ses propres conseils sur les tournois majeurs.

“Je ne pense pas que vous en réalisiez l’impact tant que vous n’en êtes pas sorti”, a-t-elle ajouté. “Nous allions gagner le match, retournions à l’hôtel, mangions notre repas de pâtes – juste des trucs de tous les jours.

“Une fois le tournoi terminé, des choses aléatoires comme aller au magasin ou sortir, vous vous faites repérer. C’est juste un sentiment bizarre d’être de retour dans la société. Comme aller faire une épicerie quand vous avez fait cuisiner quelqu’un pour vous pendant cinq ou six semaines, c’est un sentiment surréaliste.

“Mais prenez chaque minute que vous pouvez et ne tenez rien pour acquis car dans le football de tournoi, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Profitez de chaque minute car vous ne savez pas si vous reviendrez à un autre tournoi. “

Pour l’instant, Spence et l’Angleterre se concentreront entièrement sur la réalisation de tout ce qu’ils peuvent avec Tottenham cette saison. Assurément alors, toute convocation pour la Coupe du monde se fera d’elle-même pour ce duo talentueux.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur À l’intérieur du WSL à partir de 18h le jeudi Sky Sport Football.