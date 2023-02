Bethannie Hare de Hollyoaks devient officielle sur Instagram avec un nouveau petit ami – et l’ex à l’écran Owen Warner ne peut pas résister à une fouille

Aujourd’hui, Bethannie Hare de HOLLYOAKS est devenue officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami.

Mais c’est la réponse à l’écran de l’ex de la star des feuilletons Owen Warner qui a fait parler les fans.

Instagram

Bethannie Hare est devenue officielle d’Insta avec son nouvel homme avec une série de clichés en noir et blanc[/caption] Instagram

L’actrice vue ici avec Owen Warner sur le tournage de Hollyoaks[/caption]

Avant que Bethannie, 23 ans, ne quitte Hollyoaks l’année dernière, son personnage Cher McQueen était connu pour avoir eu une romance avec le Roméo d’Owen.

Ainsi, lorsque l’actrice a posté une photo sur Instagram avec son nouvel homme, Owen n’a pas pu s’empêcher de faire une fouille effrontée.

C’est arrivé quand Bethannie a posté une série de photos en noir et blanc d’elle et de son mec, en les sous-titrant avec un simple emoji au cœur jaune.

Mais ne voulant pas manquer une blague, Owen a commenté en disant: “@bethanniehare tu frappes x”

Pendant ce temps, Bethannie a récemment révélé qu’elle était de très bonnes amies avec la star de Love Island, Lana Jenkins, qui est actuellement dans la villa.

Cependant, elle a admis qu’elle n’aimait pas voir son copain se faire avoir par le travailleur financier Ron.

S’adressant exclusivement à The Sun, Bethannie a déclaré: “Je suis très protectrice envers ma meilleure amie, chaque fois que Ron mentionne une autre fille, je pense que tu ferais mieux d’être fidèle à Lana.

« Lana est si pure, quoi qu’elle pense qu’elle dira, elle ne dira jamais rien qui ne soit pas vrai et vous pouvez vraiment dire qu’elle l’aime vraiment et ce serait bien s’il ressentait la même chose.

“C’est tellement bizarre de voir votre meilleur ami dans la villa, mais vous entendez ce que les garçons disent et vous vous dites ‘oh tu ferais mieux de ne pas’.”

La star du savon a félicité la célèbre maquilleuse d’être elle-même dans la villa et a déclaré qu’elle méritait de trouver le bonheur.

“C’est ma meilleure amie et je l’aime en morceaux, quand elle m’a dit qu’elle allait dans l’émission, j’étais tellement excitée pour elle parce qu’elle a le plus grand cœur de tous ceux que je connais.”

Bethannie a poursuivi: «Je pense honnêtement qu’elle va gagner car tout le monde est tombé amoureux d’elle.

“Elle est tellement terre-à-terre, elle ne sait pas à quel point elle est belle et je pense que ça se voit vraiment et c’est vraiment une fille normale et je pense que tout le monde peut s’identifier et je suis tellement excitée.”

Elle a poursuivi: “Lana est comme ma version blonde, nous sommes toutes les deux très maladroites et timides, nous nous amusons le plus, chaque fois que nous sommes ensemble, il se passe toujours quelque chose d’émouvant et de drôle.

«Je suis tellement excité de voir ce qui va se passer d’autre parce que je sais qu’il va y avoir de nombreux événements amusants dans la villa.

“Je pense qu’elle serait la meilleure petite amie et quiconque avec qui elle est dans la villa serait très très chanceux de l’avoir.”