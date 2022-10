Bethan Kershaw de Geordie Shore fond en larmes alors qu’elle emménage dans une nouvelle maison

Bethan Kershaw de GEORDIE Shore a fondu en larmes en emménageant dans sa nouvelle maison « mignonne ».

La star de télé-réalité a été bouleversée lorsqu’elle a obtenu les clés de sa maison de campagne et s’y est promenée pour la première fois en tant que propriétaire.

Instagram

Bethan Kershaw était émue lorsqu’elle a obtenu les clés de sa nouvelle maison[/caption]

Instagram

Elle a sangloté lors d’une tournée Instagram[/caption]

Instagram

Heureusement, elle a eu un câlin de soutien[/caption]

Montrant le salon, qui possède de hauts plafonds et un lustre en bois de cerf, elle a déclaré: «La cheminée de mes rêves est déjà installée. Je n’arrive pas à y croire. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’était une jolie maison de campagne entourée par la nature et je l’ai enfin eue.”

La cuisine moderne a également été un grand succès, Bethan déclarant : « La cuisine la plus mignonne. Je suis littéralement en train de garder la cuisine comme ça et de changer les poignées en noir et c’est fait.

Il mène à un jardin où Bethan pratique a bravé la forte pluie pour saler le marche arrière et le patio.

Elle vivra dans la maison en tant que femme indépendante après nous avoir dit plus tôt cette année qu’elle en avait fini avec les « f *** boys ».

Contente d’être célibataire, Bethan refuse de s’installer à moins qu’elle ne soit bel et bien emportée.

Elle a dit: “Je pense que je vais me concentrer là-dessus [single life] jusqu’à ce que quelqu’un arrive qui nous emporte absolument parce que j’ai l’impression d’être une personne incroyable, et je me suis construit et j’ai travaillé sur moi-même quotidiennement pour être une meilleure personne, donc j’ai besoin de quelqu’un qui est au même niveau .

« J’ai aussi besoin de quelqu’un d’ambitieux. Je ne me contente plus de ce f *** boy médiocre et minimum. Si tu vas entrer dans ma vie et être un garçon, tu peux baiser tout de suite.





La jeune fille de Geordie, 27 ans, pratique la pleine conscience et s’engage à être positive et la meilleure version d’elle-même.

“Je sais que je suis une bonne personne”, a déclaré Bethan. « J’ai bon cœur et en même temps je suis humain. Le truc, c’est que si vous ne faites pas d’erreurs, comment allez-vous en tirer des leçons ?

“Plutôt que de me battre tout le temps et de dire” je n’aurais pas dû dire ceci, je n’aurais pas dû dire cela “, je ne vais pas me battre pour toujours à ce sujet. Je vais en tirer des leçons, avancer et grandir.