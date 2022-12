Bethan Kershaw de Celebs Go Dating rompt le silence avec Chloe Ferry et révèle pourquoi ils ne parlent pas

La star de GEORDIE Shore, Bethan Kershaw, a dévoilé sa relation avec sa meilleure amie Chloe Ferry après avoir accusé sa co-star de “l’ignorer”.

Bethan, 28 ans, – qui joue actuellement sur Celebs Go Dating dans l’espoir de trouver une romance durable – a raconté en exclusivité l’état des lieux entre la paire auparavant inséparable.

Instagram

Bethan Kershaw de Geordie Shore a dévoilé son amitié avec BFF Chloe Ferry[/caption]

Instagram

Le duo était auparavant inséparable – mais Bethan affirme qu’elle se sentait “ignorée” par son copain[/caption]

Bien que sa vie romantique puisse sembler rose, après avoir taquiné exclusivement une étincelle avec une star de Love Island, son amitié pourrait avoir besoin de plus de travail.

Bethan a expliqué que des fissures dans son amitié avec Chloé, 27 ans, sont survenues après le décès du père du propriétaire du salon d’un cancer en décembre dernier.

L’influenceuse nous a dit : “Quand on tournait, on ne s’était pas parlé, et c’était le cas où elle avait l’impression que je n’étais pas là pour elle avec une partie vraiment traumatisante de sa vie, et j’avais l’impression d’y être, et Je pense que ce sont deux perceptions qui ne vont jamais s’accorder.

“Je peux respecter son opinion, et je me suis excusé, et j’ai dit:” Je suis vraiment désolé, et j’espère vraiment que vous n’avez pas eu l’impression que je faisais cela exprès “, car ce n’est pas dans ma nature .

«Je suis un empathe et je m’occupe des gens. Je m’occupe des gens autour de moi, je vérifie les gens, je passe du temps avec mes amis proches et ma famille, et des choses comme ça. Donc je ne serais pas exprès de ne pas être là pour quelqu’un. Ce n’est tout simplement pas dans ma nature.” :

Adoptant une approche mature, Bethan a poursuivi: «Je peux respecter le fait qu’elle a son opinion, et j’ai mon opinion, et ce ne sont que deux opinions différentes, et vous n’allez pas toujours être d’accord avec les choses.

«Elle souffrait, elle a perdu son père, et le chagrin vous fait beaucoup de choses, et vous vous déchaînez avec les gens autour de vous, parce que vous avez juste besoin de faire face à la douleur.

“Je suis donc heureux que cela se produise, cependant, parce qu’elle est ma meilleure amie, et si elle ressentait cela, alors je respecte son opinion à ce sujet.”

Rassurant ses légions de fans de Geordie Shore que la paire ira bien, elle a conclu: «Nous sommes toujours amis.

«Nous avons clarifié l’air et des choses comme ça, mais je pense que c’est plus un cas de comment ça s’est en quelque sorte déroulé, de son genre de m’ignorer complètement, et de ne pas vraiment en parler. Je n’y crois pas. J’ai besoin de démêler la situation, j’ai besoin d’en parler, et pour elle, je pense qu’elle est assez évitante.

“Donc, je pense que dans cet aspect, cela nous a vraiment séparés, parce que j’ai aussi besoin que mes limites soient respectées ainsi que ses limites. C’est donc juste une question difficile.

«Je pense que nous sommes amis, nous avons juste besoin de reconstruire cette confiance. J’ai été vraiment blessé dans la situation, parce que c’était juste beaucoup à gérer. J’ai dû faire beaucoup d’introspection à ce sujet, et je devais en quelque sorte me regarder et me dire: ‘Est-ce que j’étais là pour elle?’

«Je me remettais en question, et tout, mais oui, nous sommes en bons termes. Nous sortons, nous parlons, nous FaceTime, et nous sommes en bons termes. Je pense que nous continuerons à nous voir et nous reviendrons à la normale.

Le duo a souvent été aperçu lors de soirées arrosées sur le Toon – capturé à la fois à l’écran et hors écran.

Lors de l’occasion la plus folle, ils ont été vus en train de se bécoter à l’arrière d’un taxi.

Ils ont souvent documenté leur temps ensemble, y compris lors de somptueuses journées de spa.

MTV

Des fissures dans leur amitié ont commencé à apparaître après la mort du père de Chloé l’année dernière[/caption]

Instagram

Bethan a déclaré que le couple devait “reconstruire la confiance”, mais qu’ils étaient actuellement amis[/caption]

E4

Pendant ce temps, Bethan espère trouver l’amour sur Celebs Go Dating[/caption]