Bethan Kershaw de Celebs Go Dating et Liam Reardon de Love Island se déshabillent en maillot de bain pour filmer le spectacle final

Les stars de CELEBS Go Dating Bethan Kershaw et Liam Reardon ont été aperçues en train de se déshabiller en maillot de bain pour filmer le spectacle final.

Les acteurs célèbres de l’émission Channel 4 – qui ont filmé la finale de la série à Chypre cette semaine – ont été vus en train de se rendre à la plage et de profiter du soleil.

Bethan a montré sa silhouette dans le petit bikini marron[/caption]

Liam avait l’air incroyable en short de bain blanc[/caption]

La favorite de Geordie Shore, Bethan, 27 ans, a ouvert la voie en enfilant un minuscule bikini à cordes marron et en couvrant ses hanches avec un sarong assorti.

Elle a montré ses nombreux atouts alors qu’elle se pavanait le long d’une promenade au bord de la mer, tenant un sac en cuir marron et enfilant un chapeau de soleil.

Bethan a complété son look en portant un minimum de maquillage et de bijoux, montrant à la place son tatouage dans son décolleté.

Elle rejoint le reste du casting – qui comprend la star de The Only Way Is Essex Pete Wicks, ainsi que la personnalité de la télévision Cecilie Fjellhoy – qui tournent actuellement pour la série.

Ailleurs sur la plage se trouvait la présentatrice de télévision et agent de rencontres Anna Williamson – avec l’ancienne star de Love Island Liam Reardon posant également au bord de la mer.

Anna, 41 ans, a pu être vue en train de poser dans un maillot de bain une pièce noir et blanc alors qu’elle se détendait pour un massage sur la plage de sable blanc.

Pendant ce temps, Liam, 23 ans, a montré son corps bronzé alors qu’il se déshabillait en un short blanc, portant une chaîne en argent, une montre et des lunettes de soleil alors qu’il révélait ses tatouages.

Pete, 33 ans, s’est détendu dans une chemise noire et un short noir assorti, tandis que la star de la rencontre finale Tom Read Wilson portait un minuscule short de bain et un gilet de sauvetage alors qu’il se jetait dans l’eau.





Cela vient après qu’il a été révélé que Celebs Go Dating a dû changer ses plans après l’annulation de son voyage de luxe en Grèce.

Les vedettes de l’émission de jumelage à succès de l’E4, dont Gary Lucy et Sinitta, devaient s’envoler plus tôt ce mois-ci.

Cependant, les problèmes de visa ont plongé le joyeux dans le chaos à la dernière minute.

L’équipe de production de Celebs Go Dating a travaillé 24 heures sur 24 pour que le voyage se produise avant de s’envoler pour Chypre.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Les stars devaient s’envoler pour la Grèce la semaine prochaine pour le voyage.

«Mais au dernier moment, il a été annulé en raison de problèmes de visas de travail et du temps qu’il faudrait pour les traiter.

“Il n’y avait aucun moyen que le spectacle puisse avoir lieu sans le voyage à l’étranger, alors l’équipe a travaillé sans relâche pour que cela se produise.

“Cette série de Celebs Go Dating s’est déroulée sans accroc, il n’y avait donc aucun moyen qu’ils laissent les problèmes de visa les arrêter.

“Au lieu de cela, les stars seront transportées par avion pour le tournage à Chypre maintenant. Ça va être vraiment spécial. »

Bethan a posé pour une série de clichés au bord de l’eau[/caption]

Liam s’est déshabillé en short de bain sur le sable blanc[/caption]

Pete a également été aperçu parmi le groupe de célébrités à la plage[/caption]

Tom portait un gilet de sauvetage alors qu’il se jetait dans l’eau[/caption]

Cecilie Fjellhoy a séduit dans une robe bleue à fleurs[/caption]