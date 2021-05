Beth Reekles, auteur de «  The Kissing Booth  », explique pourquoi les adaptations de livres sont des succès instantanés

Beth Reekles était une adolescente lorsqu’elle a écrit la comédie romantique pour adolescents « The Kissing Booth », qui est devenue un film à succès et a également engendré une suite à succès pour OTT. Un troisième volet est en post-production.

Ce n’est pas la première fois qu’un livre pour jeunes adultes ou adolescents est transformé en film. Plusieurs adaptations sont devenues très populaires, notamment la franchise «Harry Potter», «The Vampire Diaries» et «The Princess Diaries» parmi tant d’autres. Reekles décode pourquoi de telles adaptations de livres sont des succès instantanés.

« Pour moi, en tant que lecteur, c’est toujours lorsque l’adaptation capture le cœur et l’âme du film. Oui, les personnages peuvent ne pas ressembler à ce que vous imaginiez, et l’adaptation pourrait créer de nouvelles scènes et couper vos parties préférées du livre – mais s’il capture l’émotion, la dynamique, les personnalités que vous avez aimées dans le livre, c’est à ce moment-là que cela peut très bien fonctionner », a déclaré Reekles à IANS.

Reekles avait 15 ans et en avait assez des histoires de « vampires et loups-garous » lorsqu’elle a écrit son premier roman pour jeunes adultes « The Kissing Booth », en le publiant chapitre par chapitre sur Wattpad, un site de partage d’histoires. Il a pris de l’ampleur à partir de là.

«J’avais quinze ans et désespérément désespéré pour une romance de lycée ordinaire qui n’avait pas le meilleur ami du gars comme intérêt amoureux. J’aimais les personnages de bad boy, mais tout semblait être une romance paranormale à l’époque (ce que j’aimais, mais j’étais un peu fatigué à l’époque). Quand je ne trouvais pas le livre que je voulais lire, je l’écrivais à la place! » a déclaré Reekles, qui a reçu le prix Wattpad 2011 de la fiction adolescente la plus populaire.

La version cinématographique de sa série de livres met en vedette Jacob Elordi, Joey King et Joel Courtney. L’écrivain de 25 ans est très heureux de la façon dont ses personnages sont représentés à l’écran et dit qu’elle ne pourrait pas avoir un meilleur casting.

« Je pense que nous n’aurions pas pu avoir un meilleur casting! Dès le premier moment où je suis entré sur le plateau, je savais qu’ils étaient parfaits – Joey et Joel étaient en train de filmer une scène, mais je ne pouvais pas être sûr s’ils étaient juste en train de gaffer, ou étaient en fait Elle et Lee », se souvient-elle.

«Dans le livre, je fais tellement de bruit avec le« sourire narquois »de Noah – la première fois que j’ai vu Jacob faire le sourire narquois, j’ai paniqué parce que c’était exactement ce que j’avais imaginé», at-elle ajouté.

L’auteur est maintenant très enthousiasmé par le troisième volet du film.

« Je suis arrivé sur le plateau pour quelques scènes et j’ai adoré ça. J’ai hâte de voir comment le reste du scénario et de l’histoire prend vie – et j’ai hâte de voir la bande originale aussi. Je pense que ces films ont des bandes sonores si merveilleuses », a-t-elle déclaré.