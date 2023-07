Beth Mooney guide les femmes australiennes vers une victoire spectaculaire en T20 contre l’Angleterre

Une foule record de 19 527 personnes a regardé l’Angleterre à un cheveu de battre l’Australie à Edgbaston samedi soir, avant que les champions du monde T20 ne dépassent enfin leur objectif de 154 avec un seul ballon en réserve.

La capitaine Heather Knight avait laissé la meilleure quilleure du monde, Sophie Ecclestone, pour renverser la finale, l’Australie ayant besoin de cinq points. Annabel Sutherland a lancé la première balle du plus sur le sol pendant quatre ans, mais Ecclestone a ensuite plongé pour sauver le simple, et Amy Jones a ensuite pris une prise délicate sur la batte de Sutherland.

Georgia Wareham, cependant, a frappé la balle suivante à travers la couverture, et elle et Beth Mooney, qui ont terminé invaincues au 61, ont couru dur pour ramasser le single gagnant.

« Nous nous sommes sentis comme des outsiders tout au long [the series]mais nous avons l’impression que l’écart se réduit et c’est une sensation vraiment excitante », a déclaré Jones.

La foule, qui surpassait tout ce qui avait été vu aux Jeux du Commonwealth l’été dernier, avait regardé à bout de souffle le déroulement des morts. L’Australie semblait fermement en contrôle, ayant besoin de 24 points sur les 19 dernières balles avec la paire établie de Mooney et Ash Gardner dans le pli; Gardner venait d’écraser Sarah Glenn pour six sur un midwicket profond.

Mais, de nulle part, le fileur de jambes a amené Gardner à se rapprocher de Jones derrière les souches, alors qu’elle tentait de briser une autre limite; Glenn a ensuite lancé la première balle de Grace Harris, se lançant dans un énorme travail. Mooney a continué à jouer, mais Lauren Bell a exécuté la balle plus lente parfaite du revers de la main pour renverser Ellyse Perry, organisant une finale tendue au cours de laquelle l’Angleterre a presque, mais pas tout à fait, renversé l’Australie de son perchoir gagnant.

Plus tôt, malgré un demi-siècle de 42 balles de Sophia Dunkley, l’Angleterre avait semblé être en difficulté à 118 pour sept dans le 18e, mais un camée excitant en fin de commande du n ° 6 Jones qui a marqué 40 pas sur 21 balles allumées les manches et les a amenés à quelque chose qui s’approche de la normale.

Dans l’ensemble, ce fut un effort inhabituellement klutzy de l’Australie sur le terrain. Quatre balles dans les manches de Jones, Jess Jonassen avait raté une chance facile d’épuiser le gardien de guichet anglais, alors qu’elle a également été abandonnée par Wareham au milieu du guichet profond quand le 15. Jonassen a blâmé les conditions – « c’était en fait assez tourbillonnant, il y avait une juste peu de vent là-bas »- mais de toute façon, Jones a pu capitaliser en écrasant un six dans le ravi Hollies Stand, en prenant 18 points sur l’avant-dernier et en envoyant la dernière balle du 20 survolant midwicket pendant six.

Jones l’a qualifié de « là-haut » avec ses meilleures manches pour l’Angleterre, ajoutant : « J’en retire beaucoup de confiance – c’est comme ça que je veux jouer à chaque match. »

Seulement quatre limites étaient sorties du jeu de puissance de l’Angleterre – dont trois frappées par Dunkley – tandis que la perte de trois guichets lors des huit premiers overs a considérablement repoussé les hôtes. Megan Schutt a sorti le hors-souche de Danni Wyatt, tandis que Nat Sciver-Brunt a conduit Jonassen entre les mains d’un midwicket profond au huitième.

Sophia Dunkley a marqué 56 courses sur 49 balles pour l’Angleterre. Photographie : Dan Mullan/Getty Images

Entre-temps, Alice Capsey a été accueillie par une énorme acclamation du sol lorsqu’elle est sortie au bâton… tandis qu’un boo tout aussi énorme a salué Darcie Brown quelques minutes plus tard, lorsqu’elle a jeté les souches et l’a chassée. Capsey avait l’air sceptique, mais les rediffusions ont montré qu’elle n’avait pas réussi à immobiliser sa batte à temps et qu’elle devait partir.

Knight a partagé un partenariat de cinquante avec Dunkley, mais lorsque la paire est tombée en overs successifs à l’arrière – une prise de la batte de Dunkley enfin prise au troisième court, après que deux chances précédentes se soient effondrées – cela a laissé le pauvre débutant Dani Gibson face jusqu’au coup du chapeau de Schutt.

Elle y a survécu – seulement pour envoyer un bord d’attaque à une couverture supplémentaire dans le suivant, avec un seul à son nom. Quand Ecclestone a entaillé la balle suivante derrière les souches, laissant Jonassen, lui aussi, brièvement sur un triplé, l’Angleterre a semblé avoir fait un gâchis – jusqu’à ce que Jones vienne à leur secours.

L’Angleterre repart mercredi dans le prochain T20 au Kia Oval, devant maintenant gagner les cinq matchs restants de la série si elle veut regagner les Cendres.