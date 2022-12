Beth Mead révèle qu’elle avait l’habitude de partager des conseils d’attaquant avec Jermain Defoe au petit-déjeuner alors que le couple était à Sunderland

Beth Mead a révélé à QuatreQuatreDeux qu’elle et Jermain Defoe avaient l’habitude de parler régulièrement des conseils d’attaquant lorsque la paire était à Sunderland ensemble, les équipes masculine et féminine partageant une cantine sur le terrain d’entraînement.

Mead a joué pour Sunderland entre 2011 et 2016, aidant le club à être promu en Super League féminine pour la saison 2015. Elle est devenue professionnelle avec cette promotion, tandis que Defoe a rejoint la tenue du nord-est en janvier 2015.

Parlant affectueusement de la relation que le couple devait QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à l’achat, Mead explique comment leurs conversations ont eu lieu et ce qu’elles ont impliqué.

“Jermain Defoe a été incroyable avec moi”, a déclaré Mead avec un sourire en repensant à sa rencontre avec l’ancien tueur à gages anglais.

« Nous avons eu la chance de partager le petit-déjeuner et le déjeuner dans la même cantine que l’équipe masculine, ce qui était très agréable – c’est quelque chose que Sunderland a compris dès le premier jour.

«Il m’a littéralement attendu tous les matins. Il a entendu dire que j’étais un grand attaquant, alors il voulait tout savoir sur moi parce qu’il n’était pas le seul grand attaquant à Sunderland à l’époque. Nous nous entendions très bien, parlant de football tous les matins pendant qu’il buvait un thé vert.”

Au cours de la même saison, Defoe a rejoint Sunderland, Mead est devenu le plus jeune vainqueur du soulier d’or de la WSL en 2015, marquant 12 buts en 14 apparitions à seulement 20 ans. Elle volait dans sa première saison en tant que footballeuse professionnelle, ce qui a amené Defoe à lui poser des questions sur les conseils qu’il pourrait mettre en œuvre dans son propre jeu.

“Il avait regardé quelques-uns de mes buts et avait dit : ‘Je n’en ai jamais marqué un comme ça auparavant – à quoi pensiez-vous quand vous avez fait ça ?’ J’expliquais toujours, mais il comprenait que les attaquants doivent être assez instinctifs dans les choses que vous faites.

«Nous sommes des personnages assez similaires dans un sens – nous sommes assez extravertis et extravertis. Nous avons rebondi l’un sur l’autre. Nous restons en contact à ce jour, et il m’a toujours soutenu et partagé son expérience pour m’aider dans ce que je fais dans ma carrière.

Mead n’a cessé de se renforcer depuis qu’elle a rejoint Arsenal en 2017, terminant deuxième du Ballon d’Or Féminin plus tôt cette année après avoir mené l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2022 grâce à ses six buts – faisant d’elle la gagnante du soulier d’or du tournoi.

Defoe, quant à lui, travaille à Tottenham en tant qu’ambassadeur du club et entraîneur de l’académie, prenant sa retraite en mars 2022 après avoir signé à nouveau pour Sunderland.

Le nouveau livre de Beth Mead Lionne : mon voyage vers la gloire (s’ouvre dans un nouvel onglet) est maintenant disponible et disponible à la commande.