Beth Mead révèle ce que la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman leur a dit avant la finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne

La victoire de l’Angleterre féminine à l’Euro 2022 est le plus grand moment du football anglais depuis 1966, lorsque l’équipe masculine a remporté la Coupe du monde.

Beth Mead a joué un rôle central dans ce triomphe aux Championnats d’Europe, devenant la gagnante du soulier d’or avec six buts et étant également nommée joueuse du tournoi.

En effet, elle a brillé tout au long des six matchs alors que l’Angleterre a pris d’assaut la phase de groupes avec neuf points – dont une victoire 8-0 contre la Norvège et une défaite 5-0 contre l’Irlande du Nord – pour organiser un match nul en quart de finale avec l’Espagne.

L’Espagne s’est avérée sans doute le match le plus difficile de l’Angleterre du tournoi, la nation prenant une avance de 1-0 avant qu’un but tardif d’Ella Toone ne prolonge le match. Une superbe finition de Georgia Stanway à distance leur a permis de gagner et de se qualifier pour les demi-finales.

Là, l’Angleterre a affronté la Suède à Bramall Lane. Ce qui promettait initialement d’être une affaire serrée et méfiante s’est en fait avéré beaucoup plus confortable, Mead et ses coéquipiers ayant perdu 4-0.

Lors de leur arrivée en finale de l’Euro 2022, face à l’Allemagne à Wembley, l’Angleterre était certainement la favorite. Ils ont cependant subi beaucoup de pression de la part d’une foule majoritaire à domicile, mais la Néerlandaise Sarina Wiegman a réussi à tempérer ces pressions, s’assurant que son équipe profite au maximum de l’opportunité grâce à son style de gestion apaisant.

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à la commande, Beth Mead rappelle ce que Wiegman a dit aux Lionnes lors des préparatifs du match

“Elle nous a dit : ‘Nous n’avons pas à gagner, mais nous le voulons vraiment, et aujourd’hui n’est qu’un autre match de football, même si bien sûr, il y a beaucoup à faire. Nous jouons à un jeu que nous aimons et nous devons sortir et en profiter du mieux que nous pouvons ».

Profitez-en, ils l’ont fait. Ella Toone a rendu Wembley fou en marquant à la 62e minute avec un délicieux lob, avant que l’Allemagne n’égalise à la 79e minute par Lina Magull, envoyant le match en prolongation.

Chloe Kelly a ensuite envoyé Wembley dans le ravissement, brouillant le ballon sur la ligne depuis un corner dans la deuxième période de prolongation. Le but de Kelly a offert à l’équipe féminine d’Angleterre sa toute première victoire dans un tournoi international avec ce but, tandis que Mead a prouvé sa classe tout au long du tournoi.

Les paroles de sagesse de Wiegman ont manifestement fait des merveilles.

