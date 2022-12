Beth Mead remporte le prix BBC Sports Personality of the Year après une incroyable année 2022

Beth Mead a remporté le prix BBC Sports Personality of the Year, décerné au sportif britannique jugé avoir réalisé le plus en 2022 par un vote du public.

La joueuse de 27 ans a battu la gymnaste Jessica Gadirova, Eve Muirhead du curling, le joueur de cricket Ben Stokes, le joueur de snooker Ronnie O’Sullivan et la star de l’athlétisme Jake Wightman pour le prix, obtenant la majorité des voix.

Reconnue pour ses performances avec l’Angleterre et Arsenal, Mead devient seulement le sixième footballeur à avoir remporté le prix depuis sa création il y a 68 ans en 1954, rejoignant obby Moore, Paul Gascoigne, Michael Owen, David Beckham et Ryan Giggs en étant reconnu pour elle. représentations du public britannique.

Par conséquent, elle devient la première footballeuse à avoir été nommée BBC Sports Personality of the Year, et son année 2022 montre clairement pourquoi.

Les meilleures offres du jour sur les chemises pour femmes d’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

En route pour remporter l’Euro 2022 avec l’équipe féminine d’Angleterre – leur toute première victoire dans un tournoi international, Mead a remporté le soulier d’or et les officiels l’ont nommée joueuse du tournoi.

Ses six buts et ses cinq passes décisives à l’Euro 2022 devant un public local l’ont rendue chère à la nation et, dans le Ballon d’Or Féminin, Mead a également terminé deuxième de l’Espagnole Alexia Putellas, couronnant une brillante année.

Cependant, elle n’a pas seulement bien performé pour l’Angleterre, ses performances à Arsenal étant également extrêmement impressionnantes. Au cours de la saison 2021/22, Mead est devenue la leader des passes décisives de tous les temps de la Super League féminine (WSL).

Dans l’ensemble, Mead a réussi 14 buts et 19 passes décisives en 34 départs au cours de la saison, un retour phénoménal et donnant foi aux nombreuses nominations pour les récompenses de joueuse de l’année qu’elle a reçues à la fin de la campagne.

Avant de subir sa blessure au LCA de fin de saison en novembre, Mead avait également commencé la saison de la WSL avec brio, avec trois buts et quatre passes décisives en sept matchs.

Cependant, cette blessure signifie qu’il est probable qu’elle manquera la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août, alors que l’Angleterre vise à remporter des trophées consécutifs sous la direction de Sarina Wiegman.

Ailleurs, Lionel Messi a été nommé Star sportive mondiale de l’année dans les récompenses, après que l’Argentin a finalement remporté le trophée de la Coupe du monde dimanche.