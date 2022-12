Beth Mead remporte la BBC Sports Personality of the Year après une superbe année 2022, y compris la victoire de l’Euro féminin | Nouvelles du football

L’ailier d’Angleterre et d’Arsenal Beth Mead a remporté la BBC Sports Personality of the Year après avoir remporté l’Euro féminin et le tournoi Golden Boot en 2022.

La joueuse de 27 ans, qui devient la première footballeuse féminine à remporter le prix, a marqué six buts alors que les Lionnes ont remporté leur premier trophée majeur cet été, battant l’Allemagne 2-1 à Wembley en prolongation pour remporter l’Euro 2022.

Elle a également été en pleine forme pour Arsenal, réalisant un revirement époustouflant pour l’ailier après avoir été exclue de l’équipe de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Cependant, elle a récemment rompu son ACL lors de la défaite d’Arsenal en WSL contre Manchester United il y a trois semaines.

Mead a reçu le prix devant le joueur de cricket Ben Stokes, Eve Muirhead du curling, la gymnaste Jessica Gadirova, Ronnie O’Sullivan du snooker et l’athlète Jake Wightman.

Image:

Beth Mead a battu Ben Stokes pour le prix avec le capitaine du test d’Angleterre terminant deuxième





L’équipe féminine de football d’Angleterre a remporté le prix de l’équipe de l’année après son superbe triomphe à l’Euro 2022, tandis que Sarina Wiegman a été confirmée comme entraîneure de l’année.

Wiegman n’a commencé son mandat à la tête de l’équipe d’Angleterre qu’en septembre 2021, après avoir mené son pays d’origine, les Pays-Bas, au même titre en 2017.