Beth Mead: le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a déclaré que la blessure à long terme de la star anglaise pourrait être due à la congestion des appareils | Nouvelles du football

Selon le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, la blessure au genou à long terme de Beth Mead pourrait avoir été causée par le “chargement des joueurs” en termes de calendrier des matchs.

La star anglaise s’est blessée au ligament croisé antérieur lors de la défaite 3-2 d’Arsenal contre Manchester United le week-end dernier, laissant l’attaquant dans une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde dans huit mois.

Mead devrait être absente pour une “période prolongée” et rendra visite à un chirurgien dans les prochains jours pour découvrir toute l’étendue de sa blessure.

Et après que la manager de Chelsea Women, Emma Hayes, ait critiqué le calendrier des matches après avoir perdu Pernille Harder à cause d’une blessure à long terme, le patron d’Arsenal, Eidevall, a utilisé le même argumentaire tout en évaluant le revers de Mead.

S’exprimant avant le match d’Arsenal en Ligue des champions à la Juventus en milieu de semaine, Eidevall a déclaré: “Quand vous voyez le nombre de blessures, le calendrier des matchs, en particulier pour les joueurs participant à des tournois, cela n’aide pas la situation des blessures.

Image:

L’Anglaise Beth Mead célèbre avec l’entraîneure anglaise Sarina Wiegman après avoir remporté l’Euro féminin 2022





“Le chargement et la fatigue des joueurs sont évidemment quelque chose que nous surveillons constamment et qui nous préoccupe. Si cela avait été un facteur, cela aurait été évident pour nous avant ce match, alors nous ne l’aurions pas jouée. Mais alors cela peut toujours arriver, donc c’est difficile, bien sûr.

“L’équipe et les gens dans et autour du club ont été d’un grand soutien et j’espère que Beth peut sentir que nous prenons tous soin d’elle et faisons de notre mieux pour elle dans une période difficile comme celle-ci.”

Mead a disputé 35 matchs pour le club et le pays cette année civile, mais 18 de ces matchs étaient pour l’Angleterre alors qu’ils allaient jusqu’à remporter les Championnats d’Europe cet été, en plus de se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine et de jouer des matches amicaux internationaux.

Image:

Mead a joué 18 fois pour l’Angleterre cette année civile, à peu près le même nombre de matchs pour Arsenal





Pourquoi y a-t-il tant de blessures au LCA dans le football ?

La nouvelle de la blessure de Mead arrive moins d’une semaine après Sports du ciel a diffusé un long métrage sur À l’intérieur du WSL qui a montré que les footballeuses sont jusqu’à six fois plus susceptibles de souffrir d’une blessure au LCA que leurs homologues masculins.

Jessica Ziu de West Ham, Chantelle Boye-Hlorkah d’Aston Villa et le duo de Tottenham Kyah Simon et Ellie Brazil ne sont que quelques-uns des joueurs à exclure cette saison seulement.

Image:

Alexia Putellas a été exclue de la campagne espagnole de l’Euro 2022 en raison d’une blessure au LCA





La question a également été mise en avant lors des Championnats d’Europe de l’été. La gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas a raté le tournoi après avoir rompu son ACL quelques jours avant le match d’ouverture de l’Espagne. Simone Magill a également subi la même blessure lors du match d’ouverture du tournoi de l’Irlande du Nord contre la Norvège, quelques jours seulement après avoir signé pour Aston Villa.

L’attaquante française Marie-Antoinette Katoto a également boité lors de leur deuxième match de groupe contre la Belgique, après avoir également rompu son ACL. Elle avait été l’une des favorites pour remporter le Soulier d’or de l’Euro 2022.

Hayes: les joueurs “scandaleux” sont placés dans de telles positions

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, se dit préoccupée par le bien-être des joueuses après avoir perdu l’attaquante Pernille Harder alors qu’elle était blessée avec le Danemark en service international



S’exprimant avant l’annonce de la blessure de Mead, le manager de Chelsea, Hayes, a déclaré que le bien-être des joueurs devait être examiné, ajoutant qu’il était “temps de commencer à faire passer les joueurs en premier”.

Erin Cuthbert a fait face à une course chargée avec le club et le pays, tandis que Chelsea a confirmé que le milieu de terrain Harder serait absent pour “une période significative” après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure aux ischio-jambiers subie en service international avec le Danemark.

“J’ai clairement indiqué que le bien-être des joueurs doit être pris en compte pour les joueurs”, a déclaré Hayes. “Je veux dire qu’Erin Cuthbert est partie avec l’Ecosse, a joué samedi et ils l’ont rejouée moins de 48 heures plus tard un lundi. Je pense que c’est scandaleux que des joueurs soient placés dans ces positions.

Image:

Harder (à gauche) a été blessé alors qu’il était en service international avec le Danemark





“Oui, il doit y avoir un calendrier international et oui je sais qu’il va y avoir des changements pour qu’ils puissent peut-être être avec l’international [teams] pendant des périodes plus longues et ensuite avec leur club pendant des périodes plus longues, parce que c’est vraiment le voyage et l’entre-deux qui causent beaucoup de problèmes, je dirais.

“Pour quelqu’un comme Pernille, elle veut toujours tout faire, et ce n’est parfois la faute de personne avec ces blessures. Elles viennent pour de nombreuses raisons différentes.

“Mais je pense certainement que les joueurs qui jouent dans les Coupes du monde, les Championnats d’Europe, se voir accorder deux semaines de repos entre les saisons sont inacceptables pour eux, oubliez les joueurs des clubs et les pays, nous devons commencer à donner la priorité aux joueurs.”