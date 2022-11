Beth Mead : l’attaquante des Lionnes d’Angleterre répond à un article « injuste » | Nouvelles du football

Beth Mead s’est défendue des commentaires qui lui ont été attribués dans une interview avec Le gardien dans laquelle elle a été citée comme disant que le manque de diversité dans l’équipe féminine d’Angleterre était “une coïncidence”.

S’exprimant après la victoire amicale 4-0 de vendredi soir contre le Japon en Espagne, Mead a déclaré Sky Sports Nouvelles que l’article était “injuste” et non un “véritable reflet” d’elle-même.

Elle a déclaré: “Pour moi, c’était difficile à prendre, c’était injuste comment c’était écrit. Mes valeurs et mes croyances sont complètement différentes de ce qui a été écrit et ce n’est pas un vrai reflet de moi en tant que personne.

“En termes de diversité dans le jeu, je veux être là au premier plan et aider avec cela. Je sais que la FA fait beaucoup pour cela. J’ai en fait dit cela dans l’interview, mais cela n’a pas été transmis. l’interview, donc malheureusement, cela m’a fait paraître pire dans ce contexte.

Image:

Mead a été nommée joueuse du tournoi de l’Euro 2022 féminin





“Malheureusement, ces choses peuvent arriver dans les médias ces jours-ci, mais ce n’est pas un reflet fidèle de moi. J’espère que les gens comprennent cela. Parfois, ne croyez pas tout ce que vous lisez.”

Interrogée sur les conséquences depuis la publication de l’article, elle a répondu : “Je suppose que cela a encore plus mis le problème en lumière. Je sais que la manière dont cela s’est passé n’est pas géniale, mais j’espère que cela pourra aider à aller dans la bonne direction.

“Il y a un long, long chemin à parcourir, mais la FA fait beaucoup et les gens doivent s’impliquer et essayer d’aider ce processus du mieux que nous pouvons, moi-même et l’équipe incluse.”

Wiegman appelle à plus de diversité dans le football

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’elle aimerait voir plus de diversité dans le jeu et pense que la FA prend des mesures pour résoudre ce problème.



S’exprimant avant la victoire sur le Japon, l’entraîneure des femmes d’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’il fallait faire davantage pour accroître la diversité dans le football – et pense que la Football Association s’attaque au problème.

Le deuxième rapport annuel de la FA sur le Football Leadership Diversity Code a montré que les clubs anglais ne parvenaient pas à atteindre certains de ses objectifs promis alors que seulement trois des 23 membres de l’équipe gagnante de Wiegman à l’Euro 2022 étaient d’origine noire, asiatique ou mixte.

Le niveau de représentation des minorités ethniques dans la Super League féminine et l’équipe féminine d’Angleterre a été un sujet de discussion considérable ces dernières années.

Demandé par Anton Toloui de Sky Sports s’il y a un problème de diversité dans le football anglais, Wiegman a déclaré: “C’est une bonne question. J’aimerais voir plus de joueurs noirs dans l’équipe, je pense que c’est ce que vous pointez.

“Avec l’équipe senior, je sélectionne les meilleurs joueurs, qui sont les plus performants, mais je pense que nous devons faire plus et nous en faisons plus. La FA fait plus pour donner accès à tous ceux qui veulent jouer au football.

“Nous savons que l’équipe a partagé cette lettre pour les filles dans le football selon laquelle chaque fille a accès au football, cela compte également pour chaque garçon, quelle que soit sa couleur de peau, doit avoir accès au football, en Angleterre, en Europe, dans le monde . Nous devons vraiment travailler là-dessus.

Image:

Seuls trois des 23 membres de l’équipe gagnante de l’Euro 2022 en Angleterre étaient d’origine noire, asiatique ou mixte.





La FA a annoncé en mai son intention de développer le programme de talents existant pour le football féminin, en fournissant un vivier de talents plus large et plus diversifié, le nombre de joueuses devant plus que doubler d’ici la fin de 2023-24.

Il doit y avoir un réseau national plus large de ce qu’on appellera les centres de talents émergents pour les filles âgées de 8 à 16 ans, avec un financement fourni par la Premier League. Cette annonce fait suite au lancement l’an dernier du projet « Discover My Talent ».

Wiegman pense que son équipe inspirante peut continuer à faire pression pour le changement avec eux prêts à parler au gouvernement plus tard ce mois-ci.

“Les joueurs ont une voix”, a-t-elle déclaré. “Cela commence par la performance, lorsque vous continuez à jouer, vous serez visible et ensuite vous aurez une voix.

“Nous avons tellement de joueurs et de personnalités puissants dans notre équipe, et ils utilisent leur voix pour aborder ces questions. Ces petites filles et ces petits garçons les voient jouer au football et se disent : ‘Je peux y parvenir aussi’. C’est vraiment agréable d’être partie de.”