Beth Mead : l’attaquante d’Arsenal dit qu’elle se sentait comme une enfant à Noël après son retour de blessure | Actualités footballistiques

Beth Mead, héroïne de retour d’Arsenal, dit qu’elle s’est sentie comme une enfant le jour de Noël avant de quitter le banc pour inspirer une victoire spectaculaire 2-1 contre Aston Villa.

Les Gunners perdaient 1-0 lorsque Mead est entré sur le terrain à la 88e minute pour la première fois depuis qu’elle s’est blessée au ligament croisé antérieur en novembre 2022, l’attaquante anglaise préparant le vainqueur pour Alessia Russo six minutes plus tard, après l’égalisation de Katie McCabe quelques instants auparavant. .

Mead était ravie de mettre 330 jours d’angoisse derrière elle et a déclaré qu’elle devait cacher l’émotion d’avoir reçu une ovation debout à son entrée sur le terrain.

« Ça a été long, aujourd’hui c’était comme Noël pour moi », a-t-elle déclaré à Sky Sports après le match. « J’ai travaillé très dur mentalement et physiquement pendant cette rééducation.

« Ça a été difficile, surtout de le faire avec votre partenaire [Vivianne Miedema] qui a fait la même chose. Donc, pour recevoir cet accueil des fans, j’ai eu la chair de poule. J’ai dû garder l’émotion pour celui-là.





Image:

Mead fait la fête avec Leah Williamson à temps plein



« J’ai eu tellement d’émotions toute la journée. J’ai été nerveux et excité : est-ce que je vais continuer ou pas ? Je m’échauffe et je pense que je n’aurai jamais cette chance.

« J’étais tellement heureux d’avoir cette opportunité, surtout aux Emirats où je me suis fait un genou [last November]. Continuez et continuez, j’ai adoré être là-bas. »

Le remplacement de Mead a même rendu ému Russo, son coéquipier d’Arsenal et d’Angleterre, le but gagnant étant également un exemple de la façon dont le retour de blessure de l’ailier peut aider les Lionnes à aller de l’avant.

« J’ai dit à [Beth] après le match, la voir entrer m’a donné la chair de poule sur le terrain », a déclaré Russo à Sky Sports.

« Depuis que j’ai commencé à jouer avec Beth, j’ai adoré. C’est une joueuse et une personne incroyable aussi. La retrouver dans l’équipe était tellement formidable. »

Pendant ce temps, Mead a ajouté : « Les filles crient Lioness link-up, ce qui était plutôt sympa mais c’est sympa de le mettre dans une assiette pour Less et elle l’a bien fini.





Image:

Alessia Russo célèbre après avoir marqué un but vainqueur pour Arsenal contre Aston Villa



« Je pense qu’elle est surprise qu’il soit entré, il ne contenait pas beaucoup de venin. Mais nous allons en retirer les trois points. »

Avec la partenaire de Mead et coéquipière d’Arsenal Vivianne Miedema proche d’un retour des Gunners après sa propre blessure au LCA, l’attaquante anglaise est confiante quant à l’avenir du club du nord de Londres.

« C’est excitant. Nous avons tellement de joueurs talentueux qui arrivent et la compétition devient féroce », a ajouté Mead.

« Cela nous rendra meilleurs à long terme et j’ai hâte que Viv ait cette opportunité aujourd’hui. »

Eidevall : Mead revient un moment spécial

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, parle de Beth Mead :

« Elle mérite cet accueil. Elle a travaillé si dur. Elle a eu une année vraiment difficile, toutes deux blessées, sa mère est décédée. Nous savons que cela a été incroyablement difficile pour elle, et c’est tellement agréable de la voir de retour sur le terrain. la voir être capable de jouer tout de suite.

« On ne le sait jamais. Vous avez de l’espoir, sinon je ne l’aurais jamais mis, mais vous ne le savez pas avant de l’avoir vu. C’était très sympa, donc un moment spécial.

« Elle est extrêmement bonne. Elle est extrêmement intuitive dans ces moments-là. Mais c’est ce que je veux dire quand je dis qu’elle arrive sur le terrain, est-ce qu’elle comprendra tout de suite ? Parfois non, mais elle le fait, évidemment. Parce qu’elle est Beth Mead, et nous en sommes heureux. »

Analyse : Special Mead montre sa force dans la profondeur d’Arsenal

Sam Blitz de Sky Sports à l’Emirates Stadium :

Un moment a résumé Beth Mead et c’est celui qui a permis à Arsenal de remporter le match.

Le petit coup pour créer de l’espace en bordure de surface montre la qualité technique de l’attaquante des Lionnes. Non pas que quiconque ait besoin de le rappeler.

Mais ce qui compte avant tout Mead, c’est de réfléchir rapidement en quelques secondes pour ne pas tirer, mais passer à Alessia Russo pour marquer le but vainqueur contre Aston Villa.

« À ce moment-là, cela montre à quoi ressemble la force mentale », a déclaré le manager d’Arsenal Jonas Eidevall après le match. « Si elle tire, cela pourrait être bloqué et c’est une transition contre nous. Mais ce qui est spécial chez elle, c’est qu’elle sait que le tir n’est pas activé. »

Mead n’a joué que 15 minutes mais a eu le temps de préparer le vainqueur et de créer un face-à-face pour Stina Blackstenius. Mais surtout, dans l’ensemble, elle a fait peur aux défenseurs d’Aston Villa.

Eidevall a joué le retour de Mead à la perfection. Les 35 000 spectateurs de l’Emirates Stadium se sont levés lorsqu’elle est entrée sur le terrain à la 88e minute. Puis le score est monté d’un cran puisque 12 minutes de temps additionnel ont été annoncées peu de temps après. À partir de ce moment-là, j’ai senti que quelque chose allait arriver.

Mais la magie de Mead résume également la profondeur supplémentaire dont disposait Arsenal. Victoria Pelova a rejoint Mead en sortant du banc pour marquer, Blackstenius a frappé le poteau entre les deux frappes tandis que Chloé Lacasse avait du mal avec sa course directe.

Cela n’est pas sans rappeler la puissance de feu dont dispose Emma Hayes à Chelsea, où la remplaçante est tout aussi bonne et efficace que celle qui a débuté.

Arsenal a encore du travail à faire pour rattraper les leaders, mais il ne fait aucun doute qu’ils ont la capacité de relever le défi, en particulier avec des joyaux comme Mead dans l’équipe.